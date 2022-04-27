首爾市謀求擴大創業企業與大、中堅企業的合作. April. 27, 2022 08:12. by 李青雅記者 clearlee@donga.com. 首爾市到2024年爲止，將挖掘2000家革新技術創業企業，其中一半以上與大、中堅企業進行配對（合作）。 首爾市26日表示，將推進將其他大、中堅企業等外部資源用于企業革新的經營方式“開放型創新（open innovation）”。 大、中堅企業可以搶占與有成長可能性的創業企業的合作，創業企業也可以通過與大、中小企業的合作獲得成長機會。 首爾市從2019年開始以首爾創業中心等創業設施爲中心，支援了42家大、中堅企業和213家創業企業之間的開放型創新，取得了100項技術合作和大企業的91億韓元直接投資等成果。 具體來說，決定推進三大戰略：△增加大、中堅企業的參與，擴大開放創新市場 △擴大機器人、金融科技、人工智能（AI）等産業間的融合機會，將成果最大化 △擴大海外增長據點。 首先，今年將與大、中堅企業組成“首爾開放創新”論壇，計劃到2024年將參與企業增加到200家以上。另外，還將加強與良才現代汽車（AI•機器人）、汝矣島新韓金融控股（FinTech）等新成長産業集群所在的大、中堅企業的技術合作（企業風險投資），並支援集群之間的合作，幫助産業間的融合。 到2024年爲止，將把海外增長據點擴大到矽谷、歐洲等地，幫助其進軍全球市場。目前，首爾市在越南胡志明市運營著“首爾創業中心”。

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