韓國赴日代表團向岸田轉交尹錫悅親筆信……“岸田對發展關系有同感”. April. 27, 2022 08:13. by 東京=常駐記者李相勛 sanghun@donga.com. 韓國當選總統尹錫悅派往日本的韓日政策協商代表團26日會見了日本首相岸田文雄，轉交了尹錫悅的親筆信，信中要求繼承和發展1998年金大中-小淵惠三共同宣言。代表團團長、國會副議長鄭鎮碩表示，岸田對此懷有同感。但據悉，岸田向代表團重申了不能根據韓國大法院的強制征用受害者賠償判決扣押日本企業在韓國的資產和變現的立場，並表示，只有先解決這壹問題才能改善韓日關系。 當天上午，鄭鎮碩在東京首相官邸與岸田進行了25分鐘的會談後對記者表示：“站在新起跑線的韓日兩國就為發展面向未來的關系和共同利益而努力達成了共識。”金大中-小淵惠三共同宣言包含了日本對日本殖民統治的道歉和面向未來的韓日關系發展的內容。據日本外務省透露，岸田表示：“韓日、韓美日的戰略合作從來沒有像現在這樣需要過，”“韓日關系的改善不能再等待了。” 對於兩國間最大的懸案——強制征用受害者和日軍“慰安婦”受害者等歷史問題，鄭鎮碩解釋說：“對於強征企業的資產變現問題，日本有著嚴重的看法，”“將為找到所有當事人都可以接受的解決方法而傾註外交努力。” 岸田在向媒體公開的開場發言中表示：“有必要解決包括韓半島出身的勞動者問題在內的韓日間懸案。”外交消息人士表示：“岸田首相表示，為了改善韓日關系，希望他認識到，（防止把強制征用企業的）資產變現問題（的解決方案）非常重要。” 對於5月10日岸田是否會出席尹錫悅的總統就職儀式，鄭鎮碩表示：“按照慣例，首腦出席就職儀式是由日方決定的問題，沒有邀請他出席，”“如果日本有意來參加，我們已經做好了竭誠招待的準備。”

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