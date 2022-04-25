7周歲兒童從本月開始每月可獲得10萬韓元的兒童津貼. April. 25, 2022 07:48. by 李智雲記者 easy@donga.com. 從本月開始，滿7周歲的孩子也可以得到兒童津貼。根據現有的支付年齡限制（滿6周歲），兒童津貼被中斷的孩子將被追溯適用。 保健福利部24日表示，根據《兒童津貼法》的修改，從4月開始，兒童津貼支付年齡將擴大到7周歲。也就是說，在滿8周歲之前，每月將得到10萬韓元的津貼。兒童津貼將在每月25日發放到監護人的賬戶上。即使不另外申請延長，支付期限也會自動延長。 追溯適用對象是根據現有年齡限制而中斷兒童津貼支付，但如果按照新年齡限制，可以得到今年1~3月期間的津貼的孩子。對象是2014年2月~2015年3月出生的共50.3106萬名兒童。2014年2月生和2015年3月生將追溯支付10萬韓元（1個月），2014年3月生和2015年2月生將追溯支付20萬韓元（2個月），2014年4月生~2015年1月生將追溯支付30萬韓元（3個月）。追溯部分將于25日統一發放，同樣無需另行申請。但是，如果需要新申請兒童津貼或變更監護人、支付賬戶等，可以訪問兒童居民登記地址管轄的邑、面、洞居民中心。 兒童津貼自2018年9月以收入、財産水平90%以下家庭的滿5周歲以下兒童爲對象首次引入後，逐年擴大了對象。現在不管家庭的收入、財産水平如何，所有人都能拿到。

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