尹錫悅就“完全剝奪檢察機關調查權”達成協議表示：“這樣不行……需要調整”. April. 25, 2022 07:49. by 張寬錫, 姜炅石 jks@donga.com,coolup@donga.com. 記者24日了解到，當選總統尹錫悅就朝野政黨閃電般達成協議的、國會議長樸炳錫提出的調整檢察機關調查權的調解方案表示：“這樣不行，需要調整。法案審查時需要重新討論。”去年3月，尹錫悅曾表示“完剝檢調’（完全剝奪檢方調查權）是‘腐敗完全橫行的社會’，並掛冠檢察總長而去。隨著尹錫悅談到就協議方案重新進行討論的必要性，預計這將對決定最早在28日處理相關法案的國會，也將產生不小的影響。 尹錫悅方面的核心相關人士當天表示，“考慮到國民輿論和刑事司法體系，尹錫悅認為不能這樣，”“特別是6月地方選舉之前，將選舉犯罪和公職人員犯罪等排除在檢方直接調查對象之外，對此尹錫悅具有深刻的問題意識。”此前，共同民主黨院內代表樸洪根和國民力量黨院內代表權性東22日就調解案達成協議，決定暫時保留檢察機關6大犯罪（腐敗、經濟、公職人員、選舉、防衛事業、大型慘案）調查權中的腐敗、經濟犯罪，在成立重大犯罪調查廳（簡稱重調廳）後，廢除最後兩項調查權。對此，該相關人士表示：“尹錫悅對朝野達成協議的過程並不了解，無法幹預，”“在（今後進行的）法案審查過程中，有必要重新進行討論。” 尹錫悅的親信、法務部長候選人韓東勛23日在朝野協議中公開表示憂慮稱，“如果沒有經過縝密的分析和社會協商就匆忙追加立法，問題將會嚴重惡化，”並表示這也與尹錫悅的意願不無關系。總統職務接管委員長安哲秀當天也指出：“政界人士不讓政界人士自己接受檢方對政治家的調查，這才是利害沖突。” 被稱為“尹核關”（尹錫悅核心相關人士）的權性東也承諾制定對策。原先權性東在達成協議後自我評價稱：“保留了（檢方的）補充調查權和第二輪調查權。”但是，他當天在臉書上表示：“沒能死守6大重大犯罪中剩下的選舉和公職人員犯罪（的調查權），”“包括不能發揮應有的作用的高級公職人員犯罪調查處（公調處）問題在內，國民力量黨準備對這壹部分采取強有力的對策。”由此，在本周初舉行的國會法制司法委員會上，朝野有可能就刑事訴訟法、檢察廳法修正案再次展開激烈競爭。

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