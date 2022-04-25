拜仁隊達成德甲聯賽10連冠，創造歐洲五大聯賽最長連冠紀錄. April. 25, 2022 07:50. by 兪載泳 elegant@donga.com. 德國足球甲級聯賽豪門球隊拜仁慕尼黑隊首次實現了歐洲足球五大聯賽（英格蘭、西班牙、德國、意大利、法國）最長連冠記錄—10連冠。 拜仁隊24日在德國慕尼黑安聯體育場舉行的2021~2022賽季德甲聯賽第31輪主場比賽中，以3比1戰勝了多特蒙德隊。本場比賽過後拜仁隊以24勝3平4負（積75分）的成績高居榜首，目前聯賽僅剩3場比賽，球隊與第2位的多特蒙德（積63分）相差12分，從而確保了第32個德甲聯賽冠軍。 從2012~2013賽季開始一直都未讓冠軍獎杯旁落其他球隊的拜仁隊繼2015~16賽季首次實現德甲聯賽4連冠後，本賽季又在歐洲5大聯賽中首次實現了聯賽10連冠。此前的最長連冠紀錄是2011~2012賽季到2019~2020賽季征服意甲的尤文圖斯隊的9連冠。而在英格蘭足球超級聯賽（EPL）上，阿森納、曼聯、利物浦、哈德斯菲爾德曾分別連續3個賽季獲得冠軍。在西甲聯賽中，皇家馬德裏隊曾兩次實現五連冠。在法甲聯賽中，裏昂隊曾連續7個賽季奪冠。而在全世界的職業聯賽中，墨西哥聯賽韋拉克魯斯隊的24連冠是最高紀錄。 拜仁隊是德甲聯賽絕對的王者之師。21日，曾執教多特蒙德隊（德國）8年之久的現利物浦隊主教練尤爾根•克洛普（55歲）通過英國《衛報》對拜仁隊的優勢評價說：“整體上質量很高。”克洛普說：“德國隊中國際競爭力最強的是拜仁慕尼黑隊。球隊和球員的水平都很高。”他接著補充說：“從競爭對手多特蒙德隊和萊比錫隊引進球員也起到了幫助作用。”羅伯特•萊萬多夫斯基（34歲）、馬裏奧•格策（30歲）等球員來自多特蒙德隊，馬塞爾•薩比策（28歲）來自萊比錫紅牛隊。 對于拜仁隊來說，本賽季很難說是一個令人滿意的賽季。在歐洲足球聯盟（UEFA）冠軍聯賽8強賽上，球隊被比利亞雷亞爾（西班牙）爆冷淘汰出局。而在德國杯上，球隊也未能進入16強。有評價稱，去年執教球隊的主教練尤裏安•納格爾斯曼（35歲）還沒有很好地適應球隊。 納格爾斯曼在2015年當時以28歲的年紀成爲霍芬海姆隊主教練，成爲德甲最年輕的主教練。他是德甲首位20多歲的主教練。他曾擔任過霍芬海姆隊和萊比錫隊的主教練，但在德甲聯賽中成爲絕對霸主拜仁隊的主教練後，周圍人非常擔心。特別是包括萊萬多夫斯基在內，托馬斯•穆勒（33歲）、曼努埃爾•諾伊爾（36歲）等30多歲的老將超級明星構成了拜仁隊的核心。也有人懷疑，與裏奧內爾•梅西（巴黎聖日耳曼隊）年齡相仿的年輕主教練缺乏對球員的掌控力。歐冠聯賽與比利亞雷亞爾隊的8強賽結束後，他還通過社交媒體受到了450次殺害威脅。 納格爾斯曼在當天比賽結束後說：“這是個不容易的賽季。雖然下個賽季也會感受到同樣的壓力，但是我會爭取在三項比賽中拿到兩個甚至以上的冠軍，並努力實現聯賽11連冠。”

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