朝野就“完剝檢調”達成協議……要避免6大犯罪調查出現空白. April. 23, 2022 07:18. . 國會議長朴炳錫22日提出了調解方案，將檢察機關的直接調查範圍從現行的6大犯罪縮小到腐敗和經濟兩個領域，並在重大犯罪調查廳成立後剝奪檢察機關的調查權。共同民主黨和國民力量黨簽署了按照朴炳錫的調解方案於本月底處理相關法案的8個條款的協議。由此，朝野圍繞所謂“完剝檢權（完全剝奪檢方調查權）”法案的處理矛盾在半個月後終於得以彌合。 協議的內容是，第壹階段大幅縮小檢察機關的調查權，第二階段予以完全廢除。檢察機關從今年9月起只能直接調查腐敗和經濟領域。在能夠代替檢察機關進行調查的中央調查廳出臺的明年年末，檢察機關將從調查機關轉變為起訴機關。根據共同民主黨當初提議的法案，檢察機關將無法進行所有的直接調查，但根據朝野協議，在中央調查廳成立之前，檢察機關可以再調查1年零6個月至2年左右的腐敗和經濟領域。青瓦臺介入蔚山市長選舉疑惑等違反公職選舉法事件、產業通商資源部黑名單疑惑等公務員濫用職權事件的調查，應該在今年9月之前結束。對於調查時間需要6個月到1年以上的大型腐敗事件和企業犯罪調查，檢察機關今後只能更加慎重。 檢察機關直接負責調查的6大主要犯罪嫌疑人主要是政界人士等白領特權階層，受害者是普通國民。為了防止刑事司法制度的大轉換期出現調查空白或腐敗應對能力下降，國會在今後的修改過程中要碰頭討論。公訴時效為6個月的選舉違法調查壹直由檢警共同調查，從6月1日地方選舉調查起，將由警方全權負責。令人擔心實務上會不會出現空白。 檢察總長金浯洙等檢察廳領導層表示，“在規定目標期限後推進，程序上存在嚴重問題”，為抗議調解方案提交了辭呈。公調處設置法等強行處理僅過壹年多時間，不聽取有關機關的意見，兩大政黨通過密室協議處理“完剝檢調”，本身就是不可取的。為了實現律師團體要求的“對臃腫的警察權限的控制方案”等調查機關之間的牽制和均衡，應該在今後的國會法修改過程中予以反映。不僅是檢察機關，對確保其他調查機關的公正性方案的討論也不能中斷。

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