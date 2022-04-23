體育明星也加入切爾西收購戰. April. 23, 2022 07:19. by 李元洪 bluesky@donga.com. 據英國廣播公司（BBC）等媒體22日報道說，“網球女皇”塞瑞娜•威廉姆斯（41歲•美國）和“一級方程式賽車（FI）皇帝”路易斯•漢密爾頓（37歲•英國）也加入到了英超（EPL）切爾西俱樂部的收購戰。 他們將加入前英國航空會長兼前EPL利物浦主席馬丁•布羅頓主導的財團。國際田聯（IAAF）主席薩巴斯蒂安•科也將參與該財團。小威廉姆斯曾斬獲23個大滿貫賽冠軍，是該領域奪冠次數最多的選手，而漢密爾頓也曾7次獲得世界頂級賽車大賽F1的冠軍，是曆屆奪得年終總冠軍最多的選手。據悉，他們將分別投資1000萬英鎊（約161億韓元）。 小威廉姆斯在2020年與女演員娜塔莉•波特曼（41歲•美國）及當時自己二歲的女兒一起投資美國女子職業足球聯賽（NWSL）洛杉矶天使城等，對足球隊表現出了濃厚的興趣。被作爲英超阿森納俱樂部忠實球迷的漢密爾頓通過此次投資，正在尋找直接參與足球隊運營的途徑。 其他項目的體育明星參與收購足球隊並不是第一次。美國職業籃球（NBA）洛杉矶湖人隊的招牌球星勒布朗•詹姆斯（38歲•美國）在2011年收購了EPL利物浦2%的股份。NBA布魯克林網隊的主教練史蒂夫•納什（48歲•美國）2016年通過投資公司擁有了西班牙乙級聯賽馬洛卡隊的股份。 NBA布魯克林籃網隊的當家球星凱文•杜蘭特（34歲•美國）和費城76人隊的詹姆斯•哈登（33歲•美國）分別持有美國職業足球（MLS）菲拉德爾斐亞聯隊和溫哥華白帽隊的股份。 明星們投資歐洲及北美足球隊是因爲這裏是快速發展的舞台。歐洲足球在世界範圍內很受歡迎，北美足球剛剛進入成長階段。據BBC透露，勒布朗•詹姆斯在利物浦的投資額在2011年當時爲650萬美元（約80億韓元），但現在增加了6倍以上，估計爲3700萬英鎊（約595億韓元）。有分析稱，考慮體育事業的明星們投資其他項目是爲了超越自己的領域，擴大自己的品牌形象。收購具有國際品牌形象的著名足球隊有助于這種戰略。

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