共同民主黨在議案調整委員會耍“小伎倆”，將成為國會倒退的黑歷史. April. 22, 2022 07:34. . 共同民主黨為了4月強行處理“完剝檢調”（完全剝奪檢察機關調查權）法案，甚至動用了“偽裝退黨”的小伎倆，導致逆風愈演愈烈。共同民主黨內部也出現了“害怕國民的視線”“只會藐視民主價值”等擔憂和批評之聲。雖然自我反省的呼聲越來越高，但國會內黨領導層卻表示“現在不能退縮”，表現出壹反常態的態度。這是不避水火的立法狂奔。 共同民主黨的臭招因閔亨培議員偽裝退黨而達到了頂點。原本想拉攏正義黨卻未能如意，因此辭退了因涉嫌助手性犯罪而主動退黨的梁香子議員。不顧以前讓其恢復黨籍的承諾，在梁議員表示“良心上”不同意法案的處理後令其退黨，采取了露骨的變相手段使法司委議案調整委員會不能運作。 議案調整委員會是在10年前的2012年5月國會法修訂當時引進的。這是為了防止多數黨單方面處理常任委員會法案而設立的裝置。雖然最長活動時間為90天，但如果三分之二（4人）以上的人贊成，就可以立即進行議案處理。這是國會先進化法的核心內容之壹。這體現了立法宗旨本身就應經過充分的“熟議”。共同民主黨的小伎倆不是國會先進化，而是落後化的決定版。 共同民主黨打算在現政府任期內完成法案的處理。因為很明顯，壹旦當選總統尹錫悅就任，肯定會行使否決權。梁議員說：“甚至聽說，如果不處理完全剝奪檢察機關調查權法案，文在寅青瓦臺有20人可能會入獄。”難道是表面上以改革檢察機關的名義，背後卻像黃雲夏（音）議員所說的那樣，要“蒸發”掉檢察院的6大犯罪調查權，從而避免對大莊洞、介入蔚山選舉案等與現執政勢力相關的各種疑惑事件的司法處理嗎？ 在檢警調查權調整壹年後，強行推進違憲爭議較大的“完剝檢調”法案，這像話嗎?各界是壹片批評之聲。對共同民主黨來說，這不過是“耳旁風”。哪怕從現在起，也應該恢復理性，著手與朝野及檢察機關進行協商。文在寅總統似乎是再次抱著胳膊不管了。國會議長朴炳錫還掌握著那麽壹把鑰匙。應該采取強制任命閔議員等明確的態度。無論司法委員會得出什麽結論，都不能提交全體會議。“衛星”比例政黨風波似乎就在前幾天，難道現在還要看小伎倆退黨的續集嗎? 不想再看到國會成為笑柄的樣子。

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