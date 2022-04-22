調查研究顯示“新冠感染後遺癥也出現在腦、心臟、腎臟”. April. 22, 2022 07:35. by 李智允記者、趙建熙記者 asap@donga.com，becom@donga.com. 據調查，與新冠感染的後遺癥主要集中在肺部的傳統觀念不同，腦、心臟、腎臟等人體大部分器官也都出現了疾病，還有引起脫發等現象。 國民健康保險壹山醫院腎臟內科教授張泰益（音）研究團隊21日公布了上述內容的“新冠病毒感染後遺癥研究”結果。此次研究對新冠確診患者、流感患者、非感染者各43976名，總共13.1928萬人進行了比較分析。新冠確診患者方面，對2020年感染者中20歲以上的成年人進行了全員調查（死亡者除外）。 研究結果表明，新冠感染3個月後出現的後遺癥種類共達61種。與非感染者相比，新冠確診患者發生嗅覺障礙的危險增加了7.9倍，包括支氣管擴張癥（3.6倍）、肺炎（3.6倍）、肌肉無力重癥（3.5倍）、脫發（3.4倍）等，多種後遺癥的發生危險也劇增。 大部分後遺癥發生在新冠確診後的3個月內。特別是，每10名新冠確診患者中就有4人（占整體的39.9%）在感染後3個月內因新發生的疾病去過醫院。張泰益表示：“如果感染後3個月內出現新的疾病，有必要確認是否是新冠後遺癥。” 也有人指出，今後有必要對新冠後遺癥進行進壹步的研究。研究團隊補充說：“根據新冠病毒變異情況，後遺癥可能會有所不同，因此需要進壹步研究。”研究團隊分析的2020年是韓國國內德爾塔變異毒株和奧密克戎變異毒株成為新冠病毒優勢種之前的時間。目前，奧密克戎變異亞種“BA.2”是韓國優勢品種。 此外，專家們預測，今後新冠確診患者的規模將緩慢減少。建國大學數學系教授鄭恩玉（音）20日通過國家水利科學研究所的《新冠流行預測》報告預測，如果這種趨勢持續下去，韓國每天的確診患者將在5月4日和5月18日分別減少到65571人和35365人。據統計，以21日零時為準，單日新增新冠確診患者為90867人。

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