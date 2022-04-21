朝野地方選舉公推矛盾不斷……不把民心放在眼裏嗎?. April. 21, 2022 08:02. . 圍繞6月1日地方選舉公推的矛盾和雜音不斷。無論是國民力量黨還是共同民主黨，並沒有什麽不同。連日來，圍繞排除特定人選的公推問題，雙方爭執不下。當事人因為連競選機會都沒有而反彈的事情也隨處可見。戰略公推和競選標準是隨意的。同時，也看不到參加地方選舉的藍圖。黨內主導權由誰掌握的鬥爭日益突出。 共同民主黨內最終爆發了圍繞首爾市長候選人公推的矛盾。起因是戰略公推管理委員會以“大選失敗”責任等理由，決定將前代表宋永吉排除在公推之外。宋永吉反駁道：“這是反對李在明前候選人回歸政治的先發打擊。”有人指出，這與將前秘書室長親文盧英敏公推為忠北知事候選人，適用了不同的尺度。戰略公推管理委員會方面反駁稱，“談論派系公推是侮辱”。說是首先排除競爭力低、副作用大的候選人群的決定，但實際上已經進入了派系內戰。 而在國民力量黨，隨著與當選總統尹錫悦關系密切的人士在京畿、忠南等地參加競選，“尹心”爭議不斷。在江原，雖然有競爭者，但以令人難以釋然的理由將其淘汰，大選時負責尹錫悦電視討論戰略的前KBS主播被單數公推後又被推翻。這是因為起初沒有原則地進行了公推。在蔚山，被排除在3名競選候選人之外的前任市長以“公推壟斷”為由，宣布以無黨派身份參選等，到處都出現了公推雜音。 公推雖然是“他們之間的聯賽”，但並不是他們可以隨心所欲的。因為是在用國民稅金支付龐大的政黨補貼和選舉補貼。這就是必須經過公正透明的程序的原因。2016年國會議會選舉當時，新國家黨曾因象征“手持玉璽滿天飛”的公推風波而獲得慘敗的成績單。公推過程本身非常重要。地方選舉的輿論與大選結果無關，可能會呈現完全不同的局面。根據哪個政黨公正地推薦候選人、提出地方發展藍圖，又壹次民心的審判正在等待。

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