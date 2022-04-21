“今年秋天新冠肺炎或將再次流行…第4次接種與否非常重要”. April. 21, 2022 08:03. by 李智雲記者 easy@donga.com. 有預測稱，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）最快將于11月在韓國國內再次擴散。20日，由疾病管理廳等主辦的“科學防疫大數據應用研討會”在首爾中區威斯汀朝鮮酒店舉行，建國大學數學系鄭恩玉教授團隊預測，新冠病毒有可能在11月至明年年初之間再次流行。 鄭教授組預測，根據新冠肺炎疫苗第4次接種與否，再次流行時遭受的損失將發生巨大變化。假設第4次接種完全無法進行的情況，預計流行期間累計死亡人數將達到2700名。相反，假設1200萬名國民接受第4次接種，預計在此期間將累計出現約700名死亡者。 專家們一致認爲，雖然時間上存在差異，但新冠病毒將再次流行。嘉泉大學醫學院預防醫學科教授鄭在勳（音）當天也預測說，今年下半年（7~12月）新冠病毒有可能再次流行。他分析說：“現在隨時都有可能出現新的變異株，傳染病有可能再次擴散。” 另外，政府正在研究將新冠病毒確診方式重新統一爲基因擴增（PCR）檢查的方案。目前，專家用快速抗原檢查結果陽性也正式認定爲“新冠病毒確診”。在“奧密克戎變異株”最流行時期，僅靠PCR檢查無法滿足檢查需求，所以暫時采取了上述措施。但是防疫當局認爲，如果流行減少趨勢持續下去，就沒有必要維持相對缺乏准確性的快速抗原檢查。 據統計，以20日0時爲准，國內新冠病毒新增確診患者爲11.1319萬名。住院中的危重症患者爲808名，與最高峰（上月31日的1315名）時相比減少了61%。

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