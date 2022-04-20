國際貨幣基金組織下調140多個國家的增長率……韓國有沒有防範家庭企業接連倒閉？. April. 20, 2022 07:51. . 國際貨幣基金組織19日在烏克蘭事態後的第壹份經濟展望報告中表示，韓國今年的增長率為2.5%，比3個月前的預測下降0.5個百分點。韓國也被放入了同時下調世界140多個國家增長率的負面劇本。據分析，在新冠危機導致釋放大規模資金的情況下，地緣政治危機重疊，正在相繼出現物價暴漲、貨幣緊縮、經濟不振的惡性循環。 國際貨幣基金組織當天指出，下調增長率的主要原因是，不僅供應網受損、油價暴漲、利率上調，而且民間負債劇增。即，在新冠疫情下，資金狀況不盡如人意的家庭和企業的負債尤為增加，其結果是經濟受到負面影響。即使為了突破危機而增加財政投入，如果民間的基礎體力處於崩潰狀態，也只不過是往破洞裏灌水而已。 部分新興國家的民間和公共負債同時增加，已經面臨國家破產危機。繼斯裏蘭卡最近宣布暫時違約後，巴基斯坦、埃及、突尼斯、黎巴嫩等國也面臨破產。國際貨幣基金組織分析說，73個低收入國家中有41個國家的負債已經虧損或存在巨大的虧損危險。如果債務危機以多米諾骨牌式擴散，任何國家都無法保證其安全。 國內也早就響起了民間債務已達到危險程度的警告聲。截至去年底，民間債務總量為4540萬億韓元，創下了歷史最高規模。這是隨著房價暴漲和股票熱潮的興起，所謂的“死命投資”增加，個體戶和中小企業貸款激增的結果。家庭負債占國內生產總值的比率居世界第三位，企業債務增加速度居世界第七位。如果家庭和企業開始接連破產，韓國經濟將陷入百藥可醫的狀況。 為了管理民間債務和物價穩定，將不得不上調利率，但上調利率並不是所有問題都隨之自然解決。對全盤經濟產生影響的貨幣緊縮雖然可以減少負債總量，但會使低收入層比高收入層更難得到貸款，從而導致脆弱階層的連鎖破產。以債務軟著陸為核心目標，同時考慮韓元價值穩定、企業競爭力提高、貿易收支改善等，尋找改善經濟體質的綜合對策十分必要。

한국어