玉米價格創10年來新高…農業通脹加速. April. 20, 2022 07:52. by 兪載東 jarrett@donga.com. 隨著世界糧倉烏克蘭的戰爭長期化，國際農産品價格暴漲的“農業通脹（agflation）”現象非常明顯。農業通脹作爲“農業（agriculture）”和“物價上漲（通貨膨脹•inflation）”的合成詞，是指由糧食價格主導的物價上漲趨勢。 據彭博社等媒體報道，18日（當地時間）美國芝加哥商品交易所7月份交貨的玉米期貨價格比前一日上漲約3%，達到每蒲式耳（約25.4公斤）8.07美元。這是自玉米産量較多的美國中西部出現異常高溫的2012年以後，時隔10年再次突破8美元大關。玉米價格在今年年初還是每蒲式耳6美元左右，但自從2月24日俄羅斯入侵烏克蘭後，呈現出急劇上漲的趨勢。 烏克蘭的玉米出口量占世界玉米出口量的五分之一。由于戰爭長期化，烏克蘭的農産品流通網崩潰，再加上相當一部分農夫也錯過了春季播種的時期。在這種情況下，由于國際社會對俄羅斯的制裁，化肥價格也隨之上漲，預計玉米價格將不可避免地再次暴漲。有預測稱，烏克蘭今年的玉米收獲量將比去年銳減40%。 以烏克蘭爲主産地的小麥、大豆等的價格也在持續上升。小麥價格也因主要産地美國和加拿大的寒冷春天持續上漲。聯合國糧農組織（FAO）統計的3月份糧食價格指數（FFPI）比前一個月上漲了12.6%，來到159.3點，達到了1990年統計以來的最高水平。 據NHK19日報道，日本政府正在研究爲因烏克蘭事態導致玉米等進口飼料價格上漲而飽受痛苦的畜牧業者提供部分飼料購買費用的方案。針對進口木材價格上漲、原材料價格壓力較大的建設企業，政府也正在制定支援政策。

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