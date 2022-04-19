尹錫悅的接收委員會，一個月裡都幹了些啥？. April. 19, 2022 07:52. . 當選總統尹錫悅的總統職務接收委員會昨天迎來了成立一個月。雖然一開頭似乎聲勢浩大，但到目前爲止，活動成果卻微不足道。雖然安哲秀委員長表示“比任何一個接收委員會都默默地努力工作”，但冷靜的評價是，人們想不起接收委員會做了些什麼。 此次接收委員會是時隔10年再次複活。以微弱的差距時隔5年實現了政權交替，而且在執政黨小在野黨大的情況下，新政府會以怎樣的規劃和計劃得到在野黨的協助，如何運營國政，備受關注。接收委員會是在國內外危機狀況下接管政權，因此其核心任務是選定超越黨派的國政課題，逐一提出實施計劃，引起國民的關注，獲得國民的支持。 上個月接收委員會提出的政策焦點包括廢除地方自治團體長的官邸、引進“週歲制”、延長新冠疫情受害小商工人的貸款期限及延期償還6個月、推遲咖啡館和飯店一次性盃子限製等。雖然貼近生活型政策等具有各自的意義，但不能看作是國政五年的髮展藍圖。很難找到提出創意性國政課題或主導重大政策焦點的事例。 這也是尹錫悅方麵自找的。在成立接收委員會後，由於過於重視青瓦臺的開放和辦公室遷移，導致政策焦點問題被政務焦點所掩蓋。在人事權等問題上，接收委員會還與即將下臺的政權髮生了一繫列衝突。安哲秀方面的人士被排除在部長提名之外後，直接參加單一化談判的國民之黨國會議員也辭去了接收委員的職務。雖然尹錫悅和安哲秀的晚餐會晤阻止了事態的發展，但是矛盾的火種仍然存在。 在此期間，部分接收委員似乎沒有忠實於本職工作，而是熱衷於進軍青瓦臺和內閣。安哲秀甚至警告説：“接收委員會不是通往青瓦臺的墊腳石，也不是通往內閣的捷徑。”據悉，最近幾名部長候選人的檢驗問題浮出水面後，接收委員會也跟着變得混亂不堪。心都跑到荳田裡了，國政的藍圖又怎能順利完成? 新政府上臺隻剩下3週時間。新政府要完全承擔應對國際安保危機、經濟危機，挽救增長引擎的責任。不能爲了引起國民的關注而濫發不負責任的課題。現在也應該更加緊張起來，爲新政府上臺做好準備。

한국어