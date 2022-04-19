法院：“曹敏的釜山大學醫專院入學取消處分效力在一審之前將停止執行”. April. 19, 2022 07:54. by 釜山=金花英記者 run@donga.com. 前法務部長官曹國的女兒曹敏（31歲）以釜山大學爲對象提出的醫學專門研究生院（以下醫專院）入學取消處分的停止執行申請被法院部分接受。這意味著，直到本案訴訟的一審判決爲止，曹某仍將保持釜山大學醫專院的畢業資格。 釜山地方法院行政1部（部長法官琴德熙）18日部分引用了曹某提出的“請停止釜山大學醫專院入學取消效力”的停止執行申請。審判庭表示：“爲了預防因該事件的處理而給申請人（曹某）造成難以恢複的損失，急需（停止執行）”，“也沒有資料證明因停止執行有可能對公共福利産生重大影響。” 但是審判庭將停止執行的效力限制在本案訴訟的一審判決後到30日爲止。曹某要求在大法院確定本案訴訟判決之前停止取消入學處分，但只是部分接受了。因此，曹某將保留釜山大學醫專院的畢業資格，接受一審判決。 隨著法院部分引用曹某的停止執行申請，保健福利部也將中斷吊銷曹某的醫師執照的程序。保健福利部相關人士表示：“如果確認維持畢業生的身份，目前正在進行的醫生執照吊銷處分程序將被中斷。” 曹某以本科畢業的高麗大學爲對象，向首爾北部地方法院提出了關于取消入學處分的無效確認訴訟。高麗大學2月22日決定取消曹某的入學資格。

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