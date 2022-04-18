檢察總長金浯洙提交辭呈，抗議“完剝檢調”. April. 18, 2022 08:00. by 裴錫俊記者、古都藝記者 eulius@donga.com,yea@donga.com. 檢察總長金浯洙17日向法務部長朴範界提交辭職書，以抗議執政黨提出的“完剝檢調”（完全剝奪檢察機關調查權）法案。隨着任期到明年5月的金浯洙請辭，預計全國高等檢察長和地方檢察長也將接連表明辭意。 金浯洙當天通過638字左右的聲明表示：“對於圍繞‘完剝檢調’立法程序産生的矛盾和紛爭，我低頭表示歉意，”“我作爲檢察總長對此負有責任，向法務部長提交了辭呈。”據悉，金浯洙此前已經向週圍人士表明了辭意。 金浯洙還表示：“我認爲，應該在新刑事法體繫至少運營10年以上後，再討論製度改革與否。即便在這種情況下，也要通過聽証會收集輿論等，必須得到國民的共識和朝野協議等。”金浯洙雖然表明了辭意，但仍在考慮18日按計劃出席國會法製司法委員會全體會議、要求重新討論“完剝檢調”法案的方案。 隨着金浯洙表明辭意，預計全國檢察機關高層幹部的“接連辭職風波”也將持續。在此前舉行的全國高等檢察長和地方檢察長會議上，雙方一緻決定分階段表示“有條件的辭職”。一名檢方高層相關人士表示：“將從全國高檢長開始，依次集體表明辭意。” 青瓦台當天沒有髮表正式立場。青瓦台相關人士表示：“現在討論是否接受辭職還爲時尚早。”因此，有預測稱，文在寅總統不會立即接受金浯洙的辭職。共同民主黨髮言人申鉉榮表示：“這樣辭職不是負責任的態度。”

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