下任檢察總長，朴讚浩、李元錫、趙尚俊等人被認爲是有望人選. April. 18, 2022 08:00. by 全宙榮記者、古都藝記者 aimhigh@donga.com,yea@donga.com. 隨着檢察總長金浯洙17日提交辭呈，預計當選總統尹錫悅方面將加快遴選下任檢察總長候選人的速度。據悉，一旦金浯洙辭職落定，尹錫悅將正式與法務部長候選人韓東勳討論繼任者。 尹錫悅方面此前已經做出內部結論，不會提及下任檢察總長人選。尹錫悅方面的核心相關人士解釋説：“當選總統尹錫悅本人在文在寅政權的壓迫下，沒有完成（兩年）任期就出來了，”“如果尹錫悅提及下屆候選人群，這本身就可能被認爲是對金浯洙總長的辭職壓力。” 但在現任檢察總長提交辭呈後，情況髮生了變化。在5月10日就任之前內定總長候選人也沒有問題。據悉，當初尹錫悅方面選定韓東勳爲法務部長時，還篩選了檢察總長候選人群。 尹錫悅方面的核心相關人士表示：“尹錫悅本人對檢方非常了解，所以會有作爲檢察總長考慮的人物，”“最後將與韓東勳進行討論後做出最終結論。”根據檢察廳法，法務部長接受檢察總長候選人推薦委員會的推薦，向總統提交總長人選。 檢察機關內外觀察人士認爲，與韓東勳（司法研修院第27期）的期數差距不大、具有豐富特別調查經驗的人士將成爲下任檢察總長的候選人。現任檢察幹部中，總管“青瓦颱介入蔚山市長選舉”疑惑事件的光州地方檢察廳檢察長朴讚浩（研修院第26期）和負責調查“幹預國政事件”的濟州地方檢察廳檢察長李元錫（研修院第27期）被認爲是有力人選。 曾擔任首爾高等檢察廳次長檢察官的趙相俊律師（音）（研修院第26期）也被認爲是檢察總長人選。據悉，趙相俊在2019~2020年作爲大檢察廳刑事部長輔佐了當時任檢察總長的尹錫悅，在尹錫悅擔任總統候選人時期也從側面支援了尹錫悅。趙相俊和韓東勳曾在法務部、大檢察廳、首爾中央地方檢察院等部門多次一起工作，有過合作經驗。

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