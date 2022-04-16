韓國政府：發放職業比賽「半價門票」40萬張，住宿費最多支援3萬韓元. April. 16, 2022 07:23. by 世宗=金炯民記者 kalssam35@donga.com. 韓國政府為了穩定物價，將支援足球、棒球、籃球、排球等四大職業體育門票價格的一半。住宿設施費用最多可優惠3萬韓元。 政府15日在政府首爾大樓召開了由企劃財政部第一次官李億遠主持的政策檢查會議。政府認為，全面解除保持社交距離舉措後，消費會增加，物價也會隨之上升，因此製定了對策。首先，到今年7月為止，將提供四大職業體育比賽40萬張「半價優惠券」。如獲得優惠券，可用於預售結賬，最多可在7000韓元以內享受50%的優惠。每人共有10次享受優惠的機會。 通過「大韓民國住宿大展」與全國7萬多個登記住宿設施相連接，到6月初為止，將為國內住宿設施支援最多3萬韓元的使用費。住宿費在7萬韓元以下可優惠2萬韓元，超過7萬韓元可優惠3萬韓元。優惠券規模共達114萬張。與此同時，政府計劃確認是否適用未登記的住宿場所，並對故意提高價格的住宿設施進行單獨檢查。 電影票價的上調也將間接得到緩解。首先，今年將支援302億韓元的電影院雇用人力的人工費，對獨立電影等特別企劃展也將執行164億韓元的預算。 對於可能影響物價上漲的保險費，政府為了穩定非補助項目的價格，計劃實施價格告知製度、價格公開製度、事前說明製度等。保險業界到今年6月底為止，將轉換為第四代實損保險的合同建議保險費在1年內優惠50%。政府還計劃構建在線轉換系統，以便輕松地轉換成第四代實損保險。

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