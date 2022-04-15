主要國家物價創數十年來最高值……加拿大和新西蘭接連采取「大踏步」. April. 15, 2022 07:56. by 金聖模 mo@donga.com. 世界主要國家為了應對高物價，也紛紛采取「大踏步」（把基準利率上調0.5個百分點）。據外媒報道，加拿大中央銀行當地時間13日把基準利率上調0.5%。這是加拿大自2000年5月以來時隔22年再次大踏步。新西蘭也在前一天進行了22年來首次大踏步。美國中央銀行聯邦儲備製度上個月將基準利率上調0.25個百分點，預計下個月將再次上調0.5個百分點。 上個月主要國家的物價同比上漲率達到了數十年來的最高值。美國以8.5%創下41年來的最高值，英國以7%創下30年來新高，德國以7.3%創下40年來新高，法國和西班牙分別為4.5%和9.8%，創下37年來新高。加拿大和新西蘭也分別創下了31年和32年來的最高值。 這是因為在新冠疫情期間，各國為了刺激經濟大量投放資金，再加上全球供應網瓶頸現象和烏克蘭戰爭導致的原材料價格上漲、大流行以後消費增加等，導致通貨膨脹。 能源和糧食主要依靠進口的新興國家更為嚴重。阿根廷上月物價上漲率達到55.1%，首都布宜諾斯艾利斯數千名市民13日舉行了示威。土耳其的物價上漲率為61%。斯裏蘭卡12日宣布不履行債務。

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