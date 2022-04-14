「官僚王國」第一期內閣與秘書室……「硌腳石」誰來拿掉？. April. 14, 2022 07:58. . 當選總統尹錫悅昨天內定前青瓦臺政策室長金大基為第一任秘書室長。官僚出身的金大基曾擔任盧武鉉總統經濟政策秘書，在李明博政府擔任過總統經濟首席、政策室長。有分析認為，一直強調「最重要的是經濟」的尹錫悅為了組建「經濟一團隊」，連秘書室長都選擇了經濟專家。 問題是已經被提名的國務總理候選人韓德洙、經濟副總理候選人秋慶鎬也是官僚出身。韓德洙曾先後擔任過工商部、財政經濟部長兼經濟副總理，秋慶鎬曾擔任企劃財政部第一次官和國務調整室長。另外，產業通商資源部部長候選人李昌陽也在產業資源部工作過15年，海洋水產部長候選人趙承煥也是海洋水產部出身。也就是說，左右經濟政策的最高職位大部分由官僚出身人士擔任。 在官治根深蒂固的政府組織中積累經驗的公務員出身者具有業務穩定性。 但是，經濟模式轉變為以民間為中心、減少政府權限的規製改革經常成為障礙。尹錫悅強調，「要去除鞋子裏石頭等不必要的規製」,秋慶鎬雖然表示「要盡快解開阻礙企業的枷鎖，給你們脫掉沙袋」，但交接委員會還沒有拿出整體的規製改革藍圖。 被不利因素包圍的下屆政府能夠使用的經濟政策手段受到了嚴重的製約。由於現政府增加400萬億韓元以上的國家債務，財政政策面臨瓶頸。由於家庭負債逼近1900萬億韓元，韓國銀行即使擔心經濟蕭條，也只能上調基準利率。能夠使用的手段只有通過全面的規製改革吸引企業投資、增加工作崗位。這似乎解決了3年多來沒有動工的龍仁SK海力士半導體工廠問題，給僵硬的每周52小時工作製增加了靈活性。 歷屆總統也曾指認規製是「電線桿」「指甲下的刺」「紅旗」，試圖進行改革，但未能成功。因為他們把改革的方向盤交給了能夠批量生產新規製、依靠規製行使權力的官僚們。如果希望規製改革取得成功，尹錫悅應該盡量減少官僚們的影響，建立能夠正確傳達民間聲音的系統，親自負責改革的結果。

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