墜落者的翅膀. April. 14, 2022 07:59. . 伊卡洛斯是希臘神話中的雅典發明家代達羅斯的兒子。他攜帶一對用蜜蠟和羽毛制成的翅膀，飛到太陽附近時墜落了。雖然伊卡洛斯因違背常理的過度欲望而悲慘地死去，但他的故事給後人帶來了很多文學家和美術家的靈感。 出生于俄羅斯的法國畫家馬克•夏加爾也以伊卡洛斯爲主題畫了畫。伊卡洛斯身體被折斷，正在從天上墜落。肯定會像血一樣掉到紅色的地板上。畫中可以看到太陽變黑了，畫面下面的村莊裏處于失重狀態，動物和人們都浮在空中。不知是歡呼還是幫助他，幾個人把手伸向了墜落的伊卡洛斯，有些人似乎對他的不幸漠不關心，並不在意。 據神話介紹，代達羅斯和兒子一起被冤枉地困在克裏特島的迷宮中，于是他計劃制造翅膀飛上天空逃生。父親給兒子裝上翅膀，並囑咐說：“蜜蠟會融化，千萬不要靠近太陽。”父親先飛，兒子後飛。當成功逃脫後，伊卡洛斯無視父親的警告，飛得更高時，由于蠟在太陽下融化，翅膀掉落而墜落。違背自然規律的欲望代價太嚴酷了。夏加爾用不同的觀點來解釋這個神話。爲了飛向太陽，需要完全的自我動力，但伊卡洛斯沒有足夠的力量和智慧，所以最終只能墜入大海。 夏加爾在他88歲的時候畫了這幅畫。在人生的晚年，畫家可能想通過伊卡洛斯的神話重溫世道，反省自己的生活。這幅畫中包含了人們對自由的強烈渴望、想要飛得更高、想要違背常理達成目標的過分欲望、我們對待他人的痛苦或不幸的態度等。美術評論家

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