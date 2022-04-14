韓國軍方向烏克蘭追加援助防彈背心等非戰鬥物資. April. 14, 2022 07:59. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 韓國當選總統尹錫悅方面明確表示，政府下個月上臺後，不會向烏克蘭提供戰鬥武器的支援。韓國軍方已經決定，向烏克蘭追加提供價值20億韓元的非戰鬥物資。 尹錫悅方面發言人裴賢鎮在13日舉行的新聞發布會上，就烏克蘭總統此前在韓國國會視頻演講中要求提供武器支援的問題回答說：「據我所知，現任（文在寅政府）政府也（對武器支援）表示了拒絕。」也就是說，新政府也很難提供戰鬥武器支援。不過，裴賢鎮還表示：「對於（對烏克蘭）的人道主義援助，新政府正在考慮擴大方案。」 韓國軍方計劃最早從下周開始，通過飛往歐洲的定期貨物航班，數次向烏克蘭當地運送價值20億韓元的非戰鬥物資。軍方相關人士當天表示：「決定向烏克蘭提供防彈背心、頭盔、戰鬥糧食、醫療用品等軍需物資，正在準備運輸程序。」 軍隊追加提供的非戰鬥物資比上個月已經支援的物資（10億韓元）增加了一倍左右。 據悉，烏克蘭政府要求緊急援助的項目正在與烏克蘭政府進行協商。不過，韓國軍方表示，韓國政府不提供殺傷用武器支援的立場沒有變化。 烏克蘭總統澤連斯基11日在對韓國國會朝野議員發表的視頻演講中表示，「韓國擁有能夠阻止俄軍船只和導彈的各種軍事裝備」，公開要求提供武器支援。在此之前的8日，烏克蘭國防部長列茲尼科烏也向韓國國防部長徐旭要求提供便攜式反坦克及防空武器等多項武器支援。

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