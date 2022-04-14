鄭寶拉《被詛咒的兔子》在美國-加拿大等16個國家出版. April. 14, 2022 07:59. by 李浩載記者 hoho@donga.com. 鄭寶拉作家（46歲）的短篇小說集《被詛咒的兔子（Cursed Bunny）》將在美國、加拿大等16個國家出版。翻譯家許正範（41歲•安東-許）用英語翻譯的該作品入圍了與諾貝爾文學獎、法國龔古爾獎一起被選爲世界三大文學獎的英國布克獎國際部門最終候選名單。 負責國內作品海外版權合同的“綠皮書”代理代表金時亨（音）13日表示：“《被詛咒的兔子》版權已出售給北美大型出版集團阿歇特圖書集團（Hachette Book Group）下屬的Algonquin出版社。”針對美國和加拿大出版市場的此次版權合同包括紙質書籍、電子書、有聲讀物。合同保證金爲3萬美元（約3680萬韓元），是英國定金的10倍左右。美國大型出版社哈珀-柯林斯（Harper Collins）和企鵝蘭登書屋（Penguin Random House）也參加了此次北美市場版權投標。 《被詛咒的兔子》在上月11日獲得布克獎第一輪提名之前，版權已銷往英國、中國、西班牙、印度尼西亞、土耳其、波蘭、日本等7個國家。而從進入第1次候選名單到最近爲止，又與美國、加拿大、巴西、阿爾巴尼亞、羅馬尼亞、越南、沙特阿拉伯、意大利、德國等共9個國家簽訂了版權合同。 總部設在美國紐約的阿歇特圖書集團是每年出版1600冊以上書籍的大型出版流通公司。李民鎮作家的長篇小說《彈珠房》也由該集團系列出版社出版。

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