“還有別的辦法嗎？”. April. 13, 2022 08:04. . 文學是偶爾映照憂郁的世界，讓讀者正視現實的一種鏡子。金惠珍作家的《中央車站》就是這樣的鏡子。這是關于無論去哪個國家都能看到的露宿者們的故事。 最令人郁悶的場面之一。午夜時分，救護車到達廣場。 有人倒下了。是個讓人不忍心去看的露宿者老人。如果不馬上去醫院，情況就會很危急。救護車載著老人前往醫院急診室後，醫院急救室不接收。因爲沒有監護人、沒有文件、也沒有受領確認書。最終，急救隊員在第三家醫院將老人推入急診室後轉身就跑。這樣可不行啊。急救人員對同行的無家可歸者說：“那還有其他辦法嗎？” 一模一樣的場面又出現了一次。暗示著與主題相吻合。這次是嚷嚷著自己嚴重腹痛的別的無家可歸者。像老人一樣，女人沒有監護人，也沒有文件。醫院不會接的。這次急救隊員的話也幾乎一模一樣。“首先應該讓他們接受治療。首先應該放在急診室裏吧！”當有人抗議說“誰讓你躺在這裏”時，話者否認女人是自己喜歡的人並說自己不認識她。就像說不知道耶稣的彼得一樣，他三次否認後倉皇而逃。要想得到急救，只有那個辦法。 我們也像話者一樣說不認識，並表示這是與我們無關的事情。想盡一切辦法背棄小說所映射的黑暗現實，只想看到世界光明的一面。但是小說在講述黑暗故事的同時，也發揮了吸引我們視線的魔力。這是將露宿者所處的現實的混亂和無秩序撰寫成語言秩序，即精心編排的故事所産生的力量。再加上冷靜而溫暖、溫暖又冷靜地看待這個世界低層人士所處的現實的眼光。在這裏確保了小說的倫理性。文學評論家•全北大學客座教授

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