製造「假柴油」的犯罪團夥被抓獲，兩年間高達500萬升，不當獲利15億韓元. April. 13, 2022 08:05. by 南建宇記者 woo@donga.com. 韓國警方抓獲了50名犯罪團夥成員。過去兩年間，這一團夥用船用柴油混合一般柴油製造並銷售了500萬升劣質柴油，所賺取的不正當利益高達15億韓元。 首爾警察廳強力犯罪調查隊12日表示，最近逮捕了涉嫌違反《石油事業法》、從2020年初起到去年底將船用柴油與普通柴油以約1比2的比例混合，在全國21個加油站銷售的犯罪團夥。根據石油事業法，將不同等級的產品混在一起製造的劣質石油也屬於「假石油」。 據警方透露，他們涉嫌在全羅南道麗水市附近海域以每升400韓元的價格非法購買約150萬升含硫量高的船用柴油，然後與普通柴油混合，製造出了約500萬升劣質柴油。這夥人為了掩蓋摻雜紅色船用柴油的事實，在全羅南道求禮郡某油類儲藏所稀釋了劣質柴油的顏色。 這樣製造的劣質柴油在京畿道和大邱市、忠清北道、忠清南道、慶尚北道、全羅北道等地的21個加油站以每升約1400韓元的價格出售。警方還抓獲了明知是劣質柴油卻仍然銷售的加油站經營者。嫌疑人為了防範查處，如果不是直接進行交易的人，就會互相隱瞞身份，在人跡罕至的淩晨時間段流通劣質柴油。 警方廢棄了沒收的13萬升劣質柴油，但是在已經製造的500萬升柴油中，大部分已經流通到市場上，預計購買該柴油的車主等將遭受損失。船用柴油中含有最高達普通柴油（10ppm以下）50倍（500ppm）的硫，會誘發大量可吸入顆粒物。如果持續使用劣質柴油，汽車排氣閥可能會堆積硫，導致功率下降。

한국어