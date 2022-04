“爲了烏克蘭…”約翰•列侬的兒子首次獻唱《Imagine》. April. 13, 2022 08:05. by 李彩完記者 chaewani@donga.com. 約翰•列侬的兒子朱利安•列侬(59歲)支持烏克蘭,並演唱了父親的代表曲《Imagine》。9日(當地時間),朱利安在自己的YouTube賬號上公開了在充滿蠟燭的房間裏彈著吉他演唱《Imagine》的視頻。披頭士樂隊成員約翰•列侬爲祈願人類和平與和諧而作詞作曲的《Imagine》被認爲是代表性的反戰歌曲。 朱利安說:“此前我一直忍著不去唱越南戰爭時(父親)創作的這首歌”,“我想如果我唱《Imagine》,會不會在(世界的)末日才唱呢。”但是爲了向世界傳達烏克蘭戰爭的悲劇,朱利安首次演唱了這首歌。朱利安說:“烏克蘭戰爭是不可想象的悲劇”,“作爲人類和藝術家,我感到應該以我最有影響力的方式應對。” 他說:“《Imagine》的歌詞反映了我們祈願全世界和平的心聲”,“因爲在聽這首歌的時候,我們也會向愛與和諧成爲現實的空間移動。” 該視頻是非營利機構“世界公民(Global Citizen)”爲支持和支援烏克蘭而發起的“支持烏克蘭(Stand Up for Ukraine)”募捐活動之一。

