企業也在恢復日常……三星電子恢復出差，現代重工業減少居家工作. April. 12, 2022 08:24. by 宋忠賢記者、全南赫記者 balgun@donga.com,forward@donga.com. 曾經因新冠疫情擴散而采取限製國內外出差等措施的企業，隨著政府放寬保持社交距離的動向，開始階段性地恢復日常。 據財界11日透露，三星電子向公司內部公布了放寬防疫方針，內容包括從當天起部分恢復此前禁止的面對面會議、集體教育、出差等。公司再次允許國內外出差，在299人以內舉辦活動。聚餐允許在10名以內由任職單位主管，並重新運營業務用班車和直升機。但是考慮到新冠病毒變異和再擴散的可能性，公司決定必須戴口罩。同時，公司還將維持居家辦公比率最高可達50%的方針。 現代重工業集團也從當天起，以蔚山現代重工業總部的白領職員為對象，下達了居家工作比率從現有的50%根據各部門的情況靈活下調的方針。但是，在奧密克戎擴散趨勢減弱之前，會議和教育的人數將暫時分別限製30名和50名以下。現代重工業集團相關人士表示：「根據政府為恢復日常生活而更改保持社交距離的方針，計劃從非首都圈地區開始放寬在家辦公比率。」 其他企業也正陸續恢復正常生活。Naver也在11日放寬了部分上班規定。之前到公司上下班需要單位負責人的批準。雖然遠程辦公體製將維持到6月底，但即使沒有得到上司的許可，也可以根據個人意願決定是否到單位上下班。 也有企業從本月初開始實施放寬方針。 Celltrion從本月初開始，部門間的面對面會議人數從6人以內增加到了10人以內。公司內部休息空間的使用也是以保持距離為前提允許的。4人以內可以使用外部餐廳，還允許到國內外旅行和出差。維持公司內部人員30%的循環式在家辦公的現行製度。浦項製鐵從本月1日開始中斷了在首爾地區實施的居家辦公，現代汽車和起亞汽車也部分允許了國內外出差、教育、會議。

한국어