當冒牌貨遇上冒牌貨，尋找真正的人生. April. 12, 2022 08:24. by 李知訓 easyhoon@donga.com. 美國新澤西州的一個小城市。大型超市職員韓裔領養兒秀雅遇到了行爲異常的怪老頭尼布拉，故事由此開始。尼布拉委托謊稱自己是攝影家的秀雅進行拍攝。在拍攝過程中秀雅知道了尼布拉的真實身份。他是被稱爲“瘋子殺人魔”的獨裁者的第四位替身演員。 1日在首爾中區國立貞洞劇場開幕的音樂劇《Showman：某獨裁者的第四位替身演員》講述了冒牌貨獨裁者和冒牌貨攝影師相遇尋找各自面貌的過程。這是制作《女神在看》、《紅皮書》的“韓李朴三重奏”（韓正錫作家、李善英作曲家、朴素英導演）時隔3年推出的新作。 從善于模仿他人的8歲少年時期開始，到在劇團裏輾轉于配角的青年、到作爲獨裁者替身負責群衆演講爲止……輪流演繹主人公尼布拉的演員尹樹、姜柱東以超越年齡的演技展現了一個男人的人生。在旁邊看著他的秀雅（朴蘭珠，鄭雲善飾）認爲自己是照顧身體不舒服的弟弟的保姆。在職場上，爲了擔任因病假而空缺的上司職務，她跟隨上司的行動和思考方式，塑造自己的形象。從模仿他人生活的角度來看，秀雅逐漸意識到自己與自身厭惡的尼布拉並沒有什麽兩樣。 裝飾作品開頭和結尾的曲目《人生就像我的身高一樣》的舞台演出涵蓋了整部劇。當深海升起的藍色照明包裹全身時，尼布拉把雙手舉過頭頂亂舞。對于這時響起的曲目《人生就像我的身高一樣》中出現的歌詞“人生正如像我身高一樣深邃的大海”，韓正錫作家表示：“我想表現的是無論多麽深的大海，只有努力跳上去才能呼吸的人生枷鎖。” 《原聲》、《Good Girl》等歌曲讓人耳目一新。在音樂劇中，包括生疏的小號在內，小提琴、大提琴等6人組成的管弦樂樂隊進行現場演奏也是一大魅力所在。作曲家李善英表示：“本以爲尼布拉感受到的淒涼和小號非常吻合，但結論是變成了非常喜歡的樂器。”該音樂節將一直演出到5月10日，門票價格7萬韓元。

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