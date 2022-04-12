“17%的新冠肺炎患者因後遺症無法重返工作崗位”. April. 12, 2022 08:25. by 金秀賢記者 newsoo@donga.com. 據英國《金融時報》（FT）9日（當地時間）報道，雖然患上新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）後有所好轉，但經曆後遺症的全世界超過1億人中，相當一部分人因健康問題無法重返工作崗位。《金融時報》預測說，隨著因後遺症不能工作的人增加，勞動市場將出現勞動力不足的後暴風。 據《金融時報》報道，在英國，每5名患新冠病毒肺炎住院的患者中就有1人出院5個月後也沒能回到工作崗位。英國萊斯特大學共同研究組表示，對2020年3月至11月新冠肺炎1170名住院患者進行了追蹤調查，結果顯示，約17%的患者因後遺症無法重返工作崗位，約19%的患者因健康問題跳槽。另外，25%的英國企業表示，新冠肺炎後遺症是長期缺勤的主要原因。 美國的情況也類似。據智囊團布魯金斯研究所透露，以去年11月爲基准，企業等的1060萬名用人需求中，15%以上是新冠肺炎後遺症帶來的空缺補充。也就是說，因健康問題未能重返工作崗位的人超過了150萬人。 專家們表示，新冠肺炎後遺症有可能成爲史上最嚴重的招聘難的原因。美國總統拜登5日指示美國國立保健院（NIH）等相關機關對新冠肺炎後遺症進行國家層面的研究，並敦促保護患有後遺症的勞動者的權利。

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