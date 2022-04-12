個人第四個世錦賽綜合冠軍…“短道速滑的新傳說”崔珉祯做到了. April. 12, 2022 08:25. by 姜泓求 windup@donga.com. 越過了傳說。韓國短道速滑名將崔珉祯（24歲•城南市廳）作爲韓國女選手首次在國際滑聯（ISU）短道速滑世界錦標賽上獲得了第四個綜合冠軍。這是韓國選手時隔4年再次獲得世錦賽綜合冠軍， 11日，崔珉祯在加拿大蒙特利爾莫裏斯理查德競技場舉行的大會第三天女子1000米和女子3000米超級決賽中，獲得了第一名。據此，前一天在女子1500米比賽中奪冠的崔珉祯以107分戰勝獲得84分的金布廷（28歲•加拿大），獲得了綜合冠軍。除了女子500米以外，崔珉祯在其他比賽中都獲得了金牌。 這是繼2015年、2016年、2018年之後的第四次，也是時隔4年的綜合冠軍。崔珉祯由此打破了被稱爲韓國女子短道速滑傳奇的全利卿（1995~1997年）、陳善有（2005~2007年）的3屆綜合冠軍紀錄。繼6屆冠軍中國名將楊揚A（46歲）、5屆冠軍加拿大的西爾維•戴格爾（60歲）之後，崔珉祯在該大賽女子組最多綜合冠軍榜上名列第三。 在2022年北京冬奧會上獲得1枚金牌（女子1500米）、2枚銀牌（女子1000米、3000米接力）的崔珉祯表示：“說實話，在北京並不滿意。這讓我想成爲更好的滑冰運動員，並取得更多的成就。”在國內選手中排名最高的崔珉祯在下個賽季自動被選爲國家代表。 另外，在排除在個人綜合排名計算之外的3000米接力比賽中，崔珉祯也登上了冠軍寶座。因對崔珉祯等隊友的誹謗短信而受到禁賽2個月處罰的沈錫希（25歲）也同時獲得了金牌。上個月在鎮川選手村入村過程中，崔珉祯方面曾要求“不要與特定選手在訓練以外的地方發生接觸”。似乎意識到了這一點，教練組當天安排崔珉祯爲2號接力員，沈錫希爲4號接力員，兩位選手在交接接力棒等沒有發生接觸的情況下進行了比賽。崔珉祯在最後一圈最後一個彎道上超過了加拿大、荷蘭選手，戲劇性地獲得了冠軍。 當天，韓國男子代表隊也在5000米接力中奪得了金牌。在個人賽中，李俊書（22歲•韓國體育大學）在1000米和3000米超級決賽中分別獲得第二名，登上了國內選手中綜合排名最高的第三位。

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