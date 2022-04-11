三星電子向中小企業無償轉讓276項半導體技術等. April. 11, 2022 07:40. by 具特敎 kootg@donga.com. 三星電子將擁有的半導體等7個領域的276項技術無償轉讓給中小企業。其宗旨是提高中小企業的競爭力，幫助共同發展。 産業通商資源部10日表示，將從11日開始到下月13日爲止，招募希望參與“2022年産業部-三星電子技術分享”事業的企業。今年三星電子將在移動設備、通信、網絡、半導體、顯示器等7個領域公開共276項技術。 技術分享是將大企業或公共機關等擁有的未應用技術無償轉讓給中小企業的事業。該事業始于2013年，主要是爲了提高中小企業的技術競爭力，實現共同發展。到去年爲止，共有2402項技術被轉讓給了1043家企業。 例如，自動心髒衝擊器（AED）生産企業A公司從三星電子無償獲得了“網絡上的服務共享”技術。通過這一技術，在世界上首次開發出了以物聯網（loT）爲基礎的AED綜合監控裝置，被指定爲優秀革新産品。 希望分享技術的中小企業可以根據産業部（www.motie.go.kr）和韓國産業技術振興院（www.kiat.or.kr）網站上的事業公告進行申請。如果通過審議委員會的評價確定技術轉讓，將無償獲得專利權等轉讓。 産業部産業技術融合政策官盧建基（音）表示：“利用三星電子開發的技術，將成爲中小企業革新成長的機會”，“計劃今年內追加推進韓國電力公社、浦項制鐵、SK集團等參與的技術分享。”

한국어