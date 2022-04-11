“有關BTS兵役問題，希望國會早日下定論”. April. 11, 2022 07:40. by 拉斯維加斯=金泰彥記者 beborn@donga.com. 對于防彈少年團的服兵役問題，其所屬經紀公司HYBE娛樂敦促國會盡快下定論。 HYBE 公司首席運營官（CCO）李鎮亨（音）當地時間9日在美國內華達州拉斯維加斯米高梅大酒店舉行的記者會上表示：“希望有關BTS兵役的問題能夠在本次國會上下定論。不確定性確實會給人們帶來困難。” 李CCO表示：“2020年起，兵役制度開始逐漸發生變化，目前《兵役法》修訂案已經提交到國會，正在密切關注此事。防彈少年團的成員們也因爲入伍時間等不確定的狀態持續，感到很辛苦。”他補充說：“防彈少年團將兵役相關業務全權委托給公司”，“成員們此前曾多次表示‘將響應國家的召喚’，現在也絲毫沒有變化。” 目前，宣揚國威的大衆文化藝術人可以通過志願活動等代替兵役的《兵役法》修訂案在國會懸而未決。2020年《兵役法》修正案曾作出修改，將入伍延期對象新增大衆文化藝術領域優秀人才，BTS成員可延期至周歲30歲入伍。如果按照此前的規定，出生于1992年的BTS成員JIN（本名金碩珍）明年就要入伍。

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