「大莊洞頭號講師」元喜龍突然被提拔為國土部長，領導房地產政策大手術. April. 11, 2022 07:41. by 姜聲煇 yolo@donga.com. 韓國當選總統尹錫悅提名政界人士、前濟州島知事元喜龍為新政府首位國土交通部長候選人。分析認為，這體現了新政府把房地產問題作為政治懸案、將拿出積極解決方案的意誌。 尹錫悅在10日舉行的記者招待會上就元喜龍介紹說：「向有需求的地方提供充分的住宅，穩定房地產市場，設計均衡發展的核心——公正的接近性和廣域交通體系，我們認為，他是合適的人選。」元喜龍是三次當選國會議員出身，曾兩次擔任濟州島知事，是國民力量黨內的重要人士。 政界早就提出了元喜龍入閣的可能性。因為有評價稱，元喜龍作為尹錫悅競選陣營的政策本部長，全權負責了整個公約，後來又擔任了歷屆總統職務交接委員會沒有過的企劃委員長職務，深得尹錫悅的信任。在大選過程中，他針對當時共同民主黨總統候選人李在明，帶頭提出大莊洞開發特惠疑惑，獲得了「大莊洞頭號講師」的綽號等，對大選的貢獻度也得到了認可。 不過，對於把元喜龍提拔為國土部長一事，很多人認為這是「突然的人事安排」。因為有人預測，鑒於房地產問題被認為是文在寅政府的最大致命弱點，具備實務經驗的專家將被選拔為新政府的國土部長。 對此，元喜龍表示：「我理解為，是要求我發揮政務作用，把國民（因房地產問題產生）的痛苦和眼光，與國土、房地產、交通領域專家相結合。」 有預測稱，隨著房地產問題的「政治方程式化」，從政府上臺初期開始，朝野之間的「房地產較量」將進一步深化。因為元喜龍很有可能從競選總統候選人時期開始就承諾廢除《租賃三法》等，對文在寅政府房地產政策進行大手術。元喜龍當天謹慎地表示：「不必要的刺激房地產價格的部分將以非常穩定為主，朝著慎重的方向移動。」 元喜龍簡歷：△濟州西歸浦出生（58歲）△畢業於首爾大學公法系△第16、17、18屆國會議員△民選第6、7屆濟州道知事△國民力量黨總統選舉對策本部政策本部長△第20屆總統職務交接委員會企劃委員長。

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