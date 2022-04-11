韓裔拳擊明星戈洛夫金重返WBA中量級冠軍寶座. April. 11, 2022 07:41. by 李元洪 bluesky@donga.com. 韓裔拳擊明星、國際拳擊聯合會（IBF）、國際拳擊組織（IBO）中量級綜合冠軍根納迪•戈洛夫金（40歲•哈薩克斯坦）以TKO（技術性擊倒）方式擊敗村田諒太（36歲•日本），重新奪回了世界拳擊協會（WBA）冠軍金腰帶。 9日，戈洛夫金在日本埼玉縣舉行的WBA、IBF中量級綜合冠軍爭奪戰中，將第9屆WBA冠軍村田諒太逼入絕境後，用右手鈎拳擊倒對手，從而鎖定勝局。戈洛夫金在第6會合用重拳打飛了村田的牙套，展開了優勢的比賽。據此，40歲生日一天後參加比賽的戈洛夫金再次登上了過去占據的4大機構冠軍頭銜中的3大機構冠軍寶座。他的職業生涯總戰績來到了驚人的42勝（37KO）1平1負。 擁有韓國外公的戈洛夫金在2004年雅典奧運會上獲得銀牌後，于2010年轉爲職業選手，並于2016年成爲4大機構綜合冠軍。但是他在與宿敵卡內羅•阿爾瓦雷斯（32歲•墨西哥）的比賽中失去了冠軍頭銜。雖然在2017年兩人的一番戰中以平局捍衛了冠軍頭銜，但由于2018年9月忙于與阿爾瓦雷斯的二番戰，沒有展開IBF指名衛冕戰，被剝奪了IBF冠軍頭銜。之後他在與阿爾瓦雷斯的比賽上以點數被判失敗，失去了剩下的冠軍頭銜。 戈洛夫金在2019年擊敗塞爾吉•德雷比揚琴科（37歲•烏克蘭）重新奪回IBF和IBO冠軍頭銜後，此次又收回了WBA冠軍頭銜等，繼續活躍表現，拳擊界正在關注戈洛夫金和阿爾瓦雷斯能否成功進行三番戰。從次中量級到輕重量級，包攬4個級別冠軍的阿爾瓦雷斯往返于多個級別進行活動。目前，WBA和世界拳擊理事會（WBC）、超輕量級綜合冠軍阿爾瓦雷斯將于5月與WBA輕重量級冠軍德米特裏•比博爾（32歲•俄羅斯）進行比賽。如果阿爾瓦雷斯獲勝，有望推進與戈洛夫金的對決。

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