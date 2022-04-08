政府機構改革延期……朝野應建立至少延續10年的合作模式. April. 08, 2022 07:50. . 總統職務交接委員長安哲秀7日就政府機構改革表示：「與其在交接委員會期間倉促做出決定並推進，不如集中精力解決當前的國政懸案。」對於當選總統尹錫悅曾經承諾要廢除的女性家族部，交接委也決定圈定部長人選並予以宣布。其宗旨是首先加快內閣的構成，調整改革政府機構的速度。 1948年政府成立後，政府機構經歷了60多次改革。這是因為每次政權更叠時，就像收取戰利品一樣，反復新設和廢除部門，變更名稱和功能。例如，盧武鉉政府的信息通訊部在李明博政府被解散，到了朴槿惠政府又復活為未來創造科學部，現政府則改為科學技術信息通信部。這樣一來，政府部門的穩定性下降，國民連部門的名字都記不清了。這與2002年新設國土安全部後，雖然經歷三次政權更叠但政府機構仍維持不變的美國，形成了鮮明的對比。 從長遠角度看，要想改革政府機構，朝野之間應該就國家的未來進行認真的討論。但是在距離地方選舉還有50多天的敏感時刻，如果推進政府機構改革，只會成為朝野政治鬥爭的素材。廢除可能對選票產生影響的女性家庭部，也是朝野在地方選舉前很難妥協的話題。實際上，當選總統尹錫悅在大選過程中「20多歲男性」的支持率下降後，突然提出廢除女性家庭部，受到了為獲得選票而利用性別話題的批評。可以說，其影響一直持續到現在。 目前，通貨膨脹、朝核、導彈等亟待解決的問題堆積如山。為了應對第四次產業革命和應對社會變化，有必要研究政府機構的變化，但這一問題不能成為吸納其他懸案的黑洞。尹錫悅6日指示交接委員會「把穩定民生對策作為新政府的首要課題來推進」，也是出於這個原因。考慮到目前的議席結構，如果沒有與共同民主黨的充分共鳴和理解，政府機構改革案很難在國會通過。只有製定至少可以持續10年的政府機構改革案，才能找到妥協點。

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