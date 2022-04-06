物價時隔10年上漲4%，如果不能控製，經濟將難以復蘇. April. 06, 2022 08:00. . 3月份消費者物價上漲率為4.1%，達到10年零3個月以來的最高值。因為隨著世界逐漸脫離新冠疫情的影響，需求增加，但由於烏克蘭戰爭等原因，原油、原材料、農畜水產品生產和供應出現了差池。對於進口大部分能源和原材料的韓國來說，這是很難避免的不利因素。對物價影響最大的是暴漲31.2%的石油類。隨著糧倉烏克蘭、俄羅斯卷入電話，面粉、食用油等農產品價格大幅上漲。餐飲費也暴漲，在食堂解決夥食問題的公司職員越來越多。隨著日常相關物價全部動搖，生活物價上漲了5.0%。 問題是物價進一步上漲的因素堆積如山。戰爭不知何時結束，崩潰的全球供應網恢復時間尚不明朗。雖然美國釋放戰略儲備油導致國際油價暫時下降，但如果產油國沒有增產，只能再次上漲。如果韓國政府繼續放任將時間推遲到大選後的電力、天然氣等公共費用上調，韓國電力等將面臨動搖的危機。勞動界以物價暴漲為由，主張將明年的最低工資提高8.5~10%。如果當選總統尹錫悅承諾的「50萬億韓元追加預算」也同時投放市場，物價就會變得不穩定。 也有分析認為，下月10日上臺的下屆政府將面臨與李明博政府執政第一年相似的經濟狀況。2008年國際油價暴漲到140美元左右，消費者物價上漲到5%左右後，現政府以生活必需品為中心製定了「MB物價指數」，對物價進行管理，但幾乎沒有效果。從這時起經濟政策開始陷入僵局，整個任期都要吃苦頭。美國和中俄的新冷戰和由此引發的全球供應網重組才剛剛開始，從這一點來看，目前的狀況與14年前相比並不有利。 最近在總統職務交接委員會講授經濟問題的專家建議道：「即使不能成長，國民也會原諒，但如果不能控製通貨膨脹，就不能原諒。」高物價會對低收入階層產生更大的負面影響，使兩極化問題進一步惡化。如果原材料價格上漲導致企業、個體戶的收益性惡化，工作崗位也只能減少。如果像黑洞一樣吸納所有焦點問題的物價不穩定，名分再好的改革政策也會失去推進力。目前，經濟總體處於非常狀態。與其提出宏偉的目標，不如集中精力製定有助於國民個人生活的對策。

한국어