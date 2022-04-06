上月物價上漲4.1%…10年零3個月以來的最大幅度. April. 06, 2022 08:00. by 具特敎 kootg@donga.com. 上個月消費物價時隔10年再次超過了4%的漲幅。由于俄羅斯入侵烏克蘭等原因，原材料價格暴漲，對整個物價産生了影響。政府也預測物價上漲趨勢會維持一段時間，並決定從下月開始將油類稅下調幅度擴大到30%。 據統計廳5日發表的《消費物價動向》，3月份消費物價比去年同期上漲了4.1%。這是自2011年12月（4.2%）之後10年零3個月以來的最高值。消費物價在去年4~9月一直維持在2%左右，從去年10月（3.2%）開始上升到了3%左右。 4%的物價上漲是由石油類等工業産品和餐飲等個人服務牽引的。特別是石油類價格同比暴漲31.2%。汽油（27.4%）、柴油（37.9%）都大幅上漲。石油類3月份對物價的貢獻度（1.32個百分點）比前一個月（0.79個百分點）增加了0.53%。據分析，上月國際油價超過每桶100美元後，國內能源價格上漲，對工業産品等物價做出了連鎖反應。 個人服務項目增加了4.4%。其中，餐飲物價39個品種全部上漲，共增長6.6%。這是自1998年4月（7.0%）以來的最大漲幅。據分析，隨著消費表現出恢複趨勢，原材料費、送貨費等也反映在價格上。 政府預測，隨著烏克蘭事態的長期化，高物價狀況將持續一段時間。從本月開始，隨著電價和城市煤氣費的上漲，百姓家庭負擔加重。經濟副總理兼企劃財政部長官洪楠基5日在物價關系次官會議上表示：“從下個月開始到7月爲止，將把油類稅下調幅度從目前的20%擴大到30%。”

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