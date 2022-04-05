我漸漸消失的記憶只用肢體語言…. April. 05, 2022 07:44. by 李知訓 easyhoon@donga.com. 有一出戲只用肢體語言講述故事。幾乎沒有台詞。通過啞劇和舞蹈傳達敘事，表達感情。這是將于14日在首爾城東區友蘭文化財團開幕的話劇《The Nature of Forgetting》（遺忘的本質•照片）的故事。 1日在友蘭文化財團見到的英國劇團Theatre Re所屬的紀堯姆•佩吉導演介紹說：“比起依賴台詞，這是移動身體出汗與觀衆溝通的生動演出。” 在被稱爲“體質劇場”的《遺忘的本質》中，和演員們的肢體動作一樣，音樂起著重要的作用。小提琴鍵盤鼓的聲音加上聲音取樣器、踏板等電子音樂。音樂導演亞曆克斯•賈德解釋說：“ 2名演奏者利用所有樂器進行現場演奏”，“音樂代替了台詞的空缺。” 作品通過患有早期癡呆症的55歲男性腦海中的記憶，展現了愛情和友情、相遇和離別、生命和死亡的過程。講述了在記憶完全消失後，尋找將一直留到最後的東西的旅程。佩吉導演表示：“據說人類的大腦以各種要素像拼圖一樣結合、解體的方式記憶”，“雖然講述的是記憶和遺忘這一抽象的素材，但舞蹈和音樂是具體而現實的。” 4名演員和2名演奏者展開的肢體動作盛宴隨著演出的進行逐漸變奏。佩吉導演表示：“因爲最少的台詞，演員們擁有的想象力增大，內心也會發生微妙的變化。”演出時間14~30日，全席票價4萬韓元。

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