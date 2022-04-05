共同民主黨決心對韓德洙嚴加人事檢驗，預告將對「老男孩」發動集中攻勢. April. 05, 2022 07:44. by 權五赫 hyuk@donga.com. 共同民主黨對國務總理候選人韓德洙表示「在歷屆政府擁有的履歷並不重要」，預告將進行尖銳的檢驗。共同民主黨議員對在金大中、盧武鉉政府中也被重用的候選人使用了「老男孩」「選舉用總理」「褲子總理」等尖銳的措辭，展開了攻勢。 共同民主黨非常對策委員長尹昊重4日在釜山市蓮堤區釜山市黨部召開的緊急對策委員會會議上表示：「不會像過去國民力量黨那樣無條件地扯後腿和挑刺，」「但是，在嚴重的內外環境下，將仔細檢驗是否具有團結內閣的專業性，是否具備符合國民要求的道德性。」 該黨院內代表樸洪根也表示：「在歷屆政府擁有的履歷並不重要。國民關心的不是過去，而是未來，」「核心是是否具備解決周期性大流行和氣候危機、能源和數字化大轉變等大轉變期課題和兩極化、低增長等韓國面臨危機的國政運營哲學和力量。」其核心要義是，雖然韓德洙擁有國務總理等豐富經驗，但有必要檢驗是否具備了符合時代狀況的力量。樸洪根表示：「將立即組成人事聽證工作組，著手進行聽證委員的構成等徹底的檢驗準備。」 金榮培議員當天在YTN廣播中就韓德洙成為總理人選表示：「雖然有人評價他是無色無味的管理型，但也有很多人評價說，這是不是想避免最糟糕局面的老男孩回歸。」金南國議員也在KBS廣播中表示：「這不是選舉用總理嗎？雖然沒什麽問題，但我覺得有點遺憾。」 據悉，共同民主黨正在關註韓德洙2012年自卸任駐美大使職務後擔任韓國貿易協會會長、S-oil社外理事等擔任非公職的時間。禹相虎議員也在當天的TBS廣播中表示：「從我們的立場來看，他是我們這邊政府時期擔任總理、副總理的人，如果進行檢驗，只要不出現非常不好的問題，就很難拒絕，」「從公職上退下來後過著怎樣的生活，大概主要會檢驗這一方面。總要看一看。」

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