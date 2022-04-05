上海因封鎖長期化而人心惶惶……甚至傳出「關閉港口說」. April. 05, 2022 07:44. by 金祺容 kky@donga.com. 隨著中國經濟首都上海因新冠疫情的封鎖時間延長，市民的恐懼正在加大。據美國有線電視新聞網（CNN）報道，上海港等待裝貨卸貨的船只在封鎖後也激增至300艘以上，物流障礙將更加嚴重。隨著上海封鎖長期化，3月28日停產的電動汽車企業特斯拉也將持續關閉工廠。這是自2019年末啟動以來中斷時間最長的一次。 據中國國家衛生健康委員會4日透露，前一天中國全國新冠確診患者為1.3137萬人，接近2020年2月12日1.5152萬人的歷史最高紀錄。當天上海新增確診病例9006例。當初上海市當局公布的封鎖時限是4日，但封鎖仍在繼續。 隨著上海市民的不安心理增大，相關傳聞也在擴散。3日微博上迅速傳出了上海某醫院一名兒童因新冠治療無效死亡的消息和視頻。該視頻中可以看到醫務人員走近躺在病床上的孩子的樣子，畫面外還聽到了像父母一樣的人的喊叫聲。 上海市衛生健康委員會當晚破例發表聲明，正式解釋說：「相關視頻是上海復旦大學醫院對因高燒而昏迷的孩子進行急救的場面。」聲明說：「孩子恢復了意識，父母也向醫療人員道歉。」有傳聞稱，上海供應蔬菜的企業把蔬菜堆放不管後又廢棄，世界最大的物流港上海港即將關閉等。對此，上海市當局雖然解釋說不是事實，但對政府的不信任累積的市民卻不相信。上海市在正式宣布「不會封鎖」的第二天即3月28日開始全面封鎖，已經失去了市民的信任。

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