韓國所在H組的對手葡萄牙-烏拉圭-加納隊實力分析. April. 04, 2022 09:29. by 李元洪 bluesky@donga.com. 韓國所屬的H組4支球隊的國際足聯（FIFA）排名分別爲葡萄牙第8位、烏拉圭第13位、韓國第29位、加納第60位，平均排名第27.5位。這是繼東道主卡塔爾（第51位）所屬的A組（平均第31.75位）之後的第二低平均排名。小組抽簽後，國際足聯評價H組的球隊之間的戰鬥力最爲均衡，並分析說：“葡萄牙隊被分在了‘艱苦（tough）’的一組。”也就是說，雖然葡萄牙隊排名靠前，但很難預測比賽結果。 ○ 葡萄牙 以第二名的成績通過了歐洲區預選賽A組。當初預計排名A組首位，但被塞爾維亞（6勝2平）擠到第2位（5勝2平1負），之後經過附加賽才進入了世界杯決賽圈階段。雖然在預選賽中進17球和失6球，在淨勝球上領先于塞爾維亞，但在最後一場比賽中以1比2負于塞爾維亞，讓出了小組第一的位置。雖然擁有世界級明星，但由于沒有進行新老交替，呈現出衰老的傾向。雖然主力隊員的個人技術非常出色，擅長快速進攻，但根據老將們的狀態，競技水平出現了起伏。 ○ 烏拉圭 烏拉圭隊在前4名直接進入決賽圈的南美區預選賽以第3名的成績通過。在預賽中球隊進了22球，失掉了22球。在淨勝球方面反而落後于排在第4位的厄瓜多爾（進27球，失19球）。防守是弱點。球隊在負于巴西隊（1-4）、阿根廷隊（0-3），厄瓜多爾隊（2-4）和玻利維亞隊（0-3）等球隊的比賽中丟了很多球，一度陷入被淘汰的危機。在2010年南非共和國世界杯8強賽中，烏拉圭擊敗加納晉級4強，在2018年俄羅斯世界杯16強賽中擊敗葡萄牙晉級8強。當時的主角們依舊健在。但和葡萄牙一樣，由于球隊沒有實現新老交替，所以對老將的依賴度很高。 ○ 加納 加納隊在非洲區第2輪預選賽以G組第1名通過後，各組第1名通過抽簽進行的最終預選賽中，兩回合以1比1戰平尼日利亞隊。但該隊憑借客場進球多的微弱優勢艱難地進入了決賽圈。由于主力和非主力之間的實力差距較大，所以比賽水平有起伏。在中場方面雖然具有優勢，但攻擊力並不突出。雖然加納隊的FIFA排名比韓國低，但在最近的2014年友誼賽上，該隊曾以4比0戰勝了韓國隊。

한국어