64%的MZ一代：“即使價格貴也願意購買實踐ESG經營企業的産品”. April. 04, 2022 09:29. by 宋忠炫 balgun@donga.com. 據調查結果顯示，每10名MZ一代中就有6人表示即使價格昂貴，也願意購買實踐ESG（環境、社會、支配結構）經營企業的産品。 大韓商工會議所3日表示，上月1日至15日以380名MZ一代爲對象，對“ESG經營和企業的作用”進行了調查，結果顯示，64.5%的應答者表示即使追加支付，也要購買實踐ESG經營企業的産品。對于與競爭公司的同一産品相比，能多支付多少的提問，回答“2.5%~5%”的人最多，占48.4%。4.2%的受訪者更是表示願意多支付“10%以上”。 對于“反映價值消費的新造詞中最重要的概念”的提問，46.6%的人選擇了“價心比”（與價格相比心理上的滿足）。據調查，除了價格和品質之外，選擇能夠體現個人價值和信念的“Meaning Out”占28.7%，回答爲助威而進行的購買活動“走財路”的占10.3%。 在企業應起到的作用方面，“透明倫理經營實踐”占51.3%，所占比率最高。這一數值接近第二個作用“創造工作崗位”（28.9%）的兩倍。第三重要的作用則認爲是“環境保護”（13.2%）。 另外，在今後ESG經營推廣的最重要因素方面，應答者們選擇了“提高國民認識”（38.4%）、“政府法律、制度上的支援”（27.9%）、“大企業以身作則實踐”（27.6%）等。

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