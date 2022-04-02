韓國最快將從18日開始摘掉室外口罩. April. 02, 2022 07:29. by 柳根亨記者、金素英記者 noel@donga.com,ksy@donga.com. 預計從18日起，在野外可以不用戴口罩。關於私人聚會人員、餐廳、咖啡廳營業時間的限製等保持社交距離的措施也將大部分被解除。新冠疫情發生後從2020年3月22日開始的757天裏限製我們日常生活的措施，除室內戴口罩外將全面消失。這實際上等於進入了「非流行」局面。 保健福祉部長權德哲在1日的發布會上表示：「如果今後兩周流行減少趨勢持續下去，危重患者和醫療體系呈現出穩定水平，以後將全面調整保持距離舉措，」「除室內口罩外，將解除所有防疫限製，走向接近日常生活的體系。」國務總理金富謙當天在中央災難安全對策本部會議上表示：「尊重社會各界的聲音和總統職務接管委員會的意見，經過深思熟慮後做出了決定。」 防疫當局當天沒有提出除室內口罩外可以全面解除防疫的具體條件。但是，政府內外有預測稱，如果新增確診患者人數（最近一周在20萬至40萬人之間）到了每天不到20萬人、危重患者人數（截至1日為1299人）不突破1300人，就有可能實現這一目標。嘉泉大學吉醫院感染內科教授嚴重植（音）表示：「危重癥患者可能會從4月中下旬開始減少，但死亡人數可能不會像預期那樣減少。18日是否解除室外口罩還有待觀察。」 在此之前，政府決定從4日起實施為期兩周的「最後保持距離」。私人聚會的人員將從最多8人擴大到10人，餐廳、咖啡廳等營業時間將從晚上11時延長到晚上12時。此外，政府決定在本月內中斷支付給新冠死者家屬的葬禮費（1000萬韓元）。支援葬禮設施的防擴散費（300萬韓元）暫時還會繼續支援。

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