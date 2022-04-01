2030一代，去年在硬幣交易所投入19萬億韓元. April. 01, 2022 07:45. by 金慈賢記者 zion37@donga.com. 調查顯示，在去年的投幣熱潮中，30歲以下的青年階層存入國內大型虛擬資產交易所的資金達19萬億韓元。 國會政務委員會所屬國民力量黨籍議員尹昌鉉3月30日從金融監督院得到的資料顯示，upbit、bithumb、coinone、korbit、gopax等國內五大交易所去年年末持有的投資金額，包括虛擬貨幣評價額和存款在內，共達52.8155萬億韓元。 其中20、30多歲投資者的持有額為19.461萬億韓元，占全體的36%。20歲以下人群為4.2425萬億韓元，比1年前增加了3.6426萬億韓元；30歲以下人群為14.8036萬億韓元，增加了10.6639萬億韓元。 擁有最多金額的年齡層是40多歲，擁有17.5394萬億韓元，占全體的33%。50多歲的投資者持有11.8860萬億韓元，60歲以上的投資者持有4.3440萬億韓元。 以投資者人數為準，30歲以下的青年層超過一半。今年年初，五大交易所的投資者共有531.9533萬人（含重復計算），其中20歲以下（246.2795萬人）和30多歲（285.6738萬人）的投資者占57.3%。

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