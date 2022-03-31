苦難人生. March. 31, 2022 07:49. . 一位身穿白色罩衫的女性正望著窗外。工作台上放著要熨燙的衣物。描繪19世紀巴黎女性洗衣部的這幅畫是亨利•德•圖盧茲羅特列克的早期代表作。貴族家族出身的畫家爲什麽以身份低下的工人階層女性爲模特作畫呢？ 圖盧茲羅特列克出身于法國南部阿爾比著名的貴族家族。雖然他含著金湯匙出生，但同時繼承了骨質較弱的遺傳性疾病。這源于保存血統的近親亂倫。雪上加霜的是，13歲時他摔倒，右大腿骨折，14歲時左腿骨折後，出現了不再長大的殘疾。隨著同齡貴族男性不能騎馬或打獵，他開始關注自己能獨立完成的美術，長大成人後前往巴黎美術留學。這幅畫是他在美術學徒時期的22歲時畫的。畫中的模特是名叫卡門•戈丹的性工作者女性。當時很多洗衣工爲了賺更多的錢，晚上都做性工作者。因爲從早到晚，即使一整天辛苦勞動，報酬也無法達到解決生計的程度。圖盧茲羅特列克以排除對畫中人物的成見和個人感情、寫實畫而聞名，但在該畫中卻表現出對洗衣工女性艱苦生活的同情心和悲痛之情。戈丹停下工作，望著窗外。窗外的世界也許意味著她夢想的、但不會到來的更美好的未來。與虛僞自大的貴族相比，圖盧茲羅特列克在蒙馬特爾的窮人中間感到舒適，一生都是他們的朋友。他每天晚上都拿著寫生簿在夜總會徘徊，觀察並畫出她們。經過激烈的努力，雖然經曆較短，但留下了包括737幅油畫在內的5000多幅作品。但是，正如天才藝術家的命運一樣，他飽受酒精依賴症、梅毒、精神錯亂的折磨，37歲就早早夭折。美術評論家

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