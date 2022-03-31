韓國男性近40年間長高6厘米，腰圍卻增加13厘米. March. 31, 2022 07:50. by 世宗=金炯民記者 kalssam35@donga.com. 上班族金某（38歲）因去年買的褲子的紐扣系不上而苦惱不已。自從3年前第一個孩子出生以來，他就很少運動，在繁忙的日程中經常點外賣吃，體重在1年內增加了8公斤。 近年來，韓國男性的平均身高越來越高，而衡量肥胖的腰圍卻比身高增長得更快。據調查，在1979年以後的約40年間，腰圍增加了10厘米左右，結果一半左右的男性肥胖。 産業通商資源部下屬的國家技術標准院30日發表了包含上述內容的《第8次韓國人身體質量指數調查》結果。該調查是爲了提高服裝、生活用品等産品和服務競爭力而收集國民人體指數和形象信息，自1979年以後每5年展開一次調查，此次已是第8次。 此次調查結果顯示，男性的平均身高爲172.5厘米，女性爲159.6厘米。自2000年代以後，平均身高一直在增加。與1979年第一次調查時相比，男性和女性分別增加了6.4厘米和5.3厘米。 問題是肥胖男性的比率持續增加。此次調查結果顯示，男性平均身體質量指數（BMI）爲24.9。從1979年的22.1到40多年來持續增加，此次調查對象中47.0%的男性肥胖。相反，女性的體質指數爲22.6，與1979年的22.0相比沒有太大的變化。以腹部肥胖爲指標的腰圍也是男性明顯增加，而女性除了20多歲以外的所有年齡層都有所減少。1979年以後，20~40多歲男性的腰圍增加了7.3~12.9厘米。 表示上下肢比率的腿部長度比率在所有年齡層都有所增加。男性的腿長比率從2004年的43.7%增加到了45.3%，女性的腿長比率從44.4%增加到了45.8%。下半身在身高中所占的比重正在轉變爲西歐型體型。 顯示頭部寬度和頭部前後長度比例的“頭寬指數”不分年齡、性別，均維持在0.84~0.89。這意味著頭部前後短，左右長。據分析，雖然個子變高，體型也變成西歐型，但頭型仍維持著東方人的特性。

한국어