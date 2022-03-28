文-尹今天初首次會晤，討論「追補預算-辦公室搬遷」問題. March. 28, 2022 07:56. by 朴孝穆記者、尹多彬記者 tree624@donga.com,empty@donga.com. 一度告吹的文在寅總統和當選總統尹錫悅之間的會晤將於28日下午6時在青瓦臺舉行。這是3月9日總統選舉後時隔19天舉行的歷屆現任總統和當選總統會晤中最晚的一次。 青瓦臺發言人朴炅美和當選總統的發言人金恩慧27日上午10時分別舉行新聞發布會表示：「文總統和尹當選總統決定28日下午6時在青瓦臺常春齋共進晚餐兼會面。」總統秘書室長柳永敏和當選總統秘書室長張濟元將一同出席。文在寅和尹錫悅此前曾決定16日舉行沒有陪同人員的單獨會晤，但由於議題協調失敗等原因，會晤4小時前告吹。 就再次舉行會晤一事，朴炅美表示：「青瓦臺再次向尹當選總統方面轉達了文總統『希望盡快見面』的提議，」「當選總統方面回答說，『減輕國民的擔憂比什麽都重要。讓我們毫無議題地見面，坦誠對話吧！』」文在寅25日通過政務首席秘書李哲熙再次向張濟元轉達了「盡快舉行會晤」的意思，尹錫悅也立即做出了積極回應。 雙方一直以來在監查院監查委員人選和總統辦公室搬遷至龍山的預備費問題等矛盾不斷，之所以對晚餐會晤達成協議，是因為雙方一致認為，如果會晤繼續被推遲，青瓦臺和尹錫悅方面都將承擔政治負擔。據分析，監查院表示將在新政府上臺後行使監查委員的提名權，實際上監查委員人選問題已告一段落，而且朝鮮發動洲際導彈挑釁等導致安保危機達到高潮的情況也產生了影響。 此次會晤中，尹錫悅的立場是集中解決經濟問題。金恩慧表示：「交談中，可以自然地談論新冠疫情這一國家難題、困難的國民、烏克蘭事態對經濟的不利影響、在安保上朝鮮的挑釁問題等。」特別是，國民力量黨還期待尹錫悅主張的50萬億韓元規模的新冠追補預算案的編製。赦免前總統李明博和執行辦公室搬遷預備費的要求，也很有可能出現在晚餐會晤桌上。 不過，青瓦臺相關人士表示：「（文總統）既然提議開誠布公地進行會晤，首先會聽取尹當選總統的立場。」政界部分人士預測文在寅可能會考慮赦免李明博和前慶尚南道知事金慶洙，但青瓦臺明確表示，「完全沒有討論過。」

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