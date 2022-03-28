危重症患者1216名，曆史第二大規模，“流行還會來的…也有可能出現新的變異毒株”. March. 28, 2022 07:57. by 劉根亨記者•金素英記者 noel@donga.com,ksy@donga.com. 新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）“奧密克戎變異毒株”的流行正在延長。隨著死亡病例和危重症患者遲遲沒有減少，醫療體系負擔持續增加。 27日一天新增確診患者爲31.8130萬名，從24日開始連續4天超過30萬名。雖然與一周前的20日（33.4642萬名）和兩周前的13日（35.0168萬名）相比，確診患者有所減少，但很難看作是明顯的減少趨勢。 奧密克戎變異毒株的頂峰區間比政府當初預想的（16~23日）要長。部分人預測，即使流行圖表不超過曆史最高值（17日的62萬名），也會停留在30萬~50萬名附近，直到4月中旬。嘉泉大學醫學院預防醫學教室教授鄭在勳（音）解釋說：“受隱形奧密克戎的影響，流行圖表的頂峰會更大更持久”，“今後3周左右可能會出現非常緩慢的減少趨勢。” ○ 危重症患者時隔11天之後達到曆史第2大規模 重症患者和死亡病例的趨勢更爲嚴重。截至27日0時，危重症患者達1216人，爲曆史第二多。繼16日達到1244人，創下曆史最高紀錄後，時隔11天再次突破1200人大關。 韓國新冠病毒危重症患者自8日以後連續20天超過1000人。重症患者病床迅速占滿了人。全國重症病床啓動率爲67.8%，比前一天（66.3%）上升了1.5個百分點。爲在重症中病情好轉或重症惡化可能性較高的患者准備的准重症病床啓動率更高，達到69.0%。雖然政府主張病床啓動還有余裕，但首都圈主要大學醫院呼籲：“如果政府公布的病床啓動率達到70%，現場幾乎沒有可以運營的病房。” 27日死亡病例爲282人，雖然比前一天（323人）有所減少，但仍處于300人左右的水平。天主教大學醫學院名譽教授（微生物教室）白順英表示：“政府稱死亡病例中有多數是基礎疾病患者，如果這些人沒有感染新冠病毒，不少人就不會死亡。”嘉泉大學吉醫院感染內科教授嚴重植擔憂表示：“從重症監護室住院到死亡的速度反而比去年‘德爾塔變異毒株’危機時快。” ○ 有人提出新變異毒株出沒的可能性 國內外也有預測稱，今年下半年（7~12月）可能會出現新的變異毒株。即使奧密克戎變異毒株結束流行，如果出現傳播力和致死率超過季節性流感的新變異毒株，也很難完全恢複日常。 據英國《每日郵報》報道，英國政府醫學助理克裏斯•威蒂博士表示：“2年內很有可能出現比奧密克戎更惡劣的變異毒株。”英國愛丁堡大學教授安德魯•蘭博特擔心地說：“存在下次新冠病毒變異毒株不是在奧密克戎，而是在之前的德爾塔或阿爾法變異系統中發生變異的可能性”，“這種情況下，將具有奧密克戎以上的免疫回避性。” 對于這樣的擔憂，鄭教授表示：“發生變異的概率平均每月爲30%”，“反複的再流行是不可避免的，下半年可能會出現新的變異毒株。” 但也有人反駁說，如果全世界60%的人獲得自然免疫，就很難出現比奧密克戎變異更強的變異。白教授表示：“無論發生多大的變異，擁有自然免疫力的比率都很高，因此傳播力很難比現在的隱形奧密克戎強。”首爾大學醫學院感染內科教授金南中也表示：“雖然會出現新的變異，但似乎缺乏比奧密克戎變異更強的依據”，“盡快建立國家中央傳染病專門醫院等我們目前較爲遲緩的傳染病應對體系更爲重要。”

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