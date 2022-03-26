掌握應對朝鮮挑釁鑰匙的中國，不能再維護和包庇. March. 26, 2022 07:23. . 韓國當選總統尹錫悅昨天與中國國家主席習近平進行了首次通話。這次通話是在朝鮮發射「怪物洲際導彈」的第二天進行。尹錫悅就韓半島安保情況和應對朝鮮挑釁的方案與習主席進行了協商。朝鮮當天確認洲際導彈是「火星-17」型導彈，並聲稱是「可靠的核戰爭遏製手段」。 通過發射「怪物洲際導彈」打破紅線的朝鮮正在露骨地提高核威脅水平。朝鮮國務委員長金正恩下達了親筆命令書，要求「勇敢地發射」，並前往平壤順安機場觀看了發射過程。朝鮮媒體對此進行了報道，使用了13次「核」一詞。朝鮮擺出了隨時準備繼續進行核試驗等追加挑釁的樣子。 應該阻止朝鮮妄動的中國應對確實令人失望。中國前天對朝鮮發射洲際導彈表示：「希望有關各國堅持對話、協商的正確方向。」不僅沒有譴責，反而把責任推給周邊國家。中國也沒有在聯合國安理會發出應有的聲音。中國難免會受到「借助新冷戰的潮流，為朝鮮打開了挑釁余地」的批評。 中國就對朝問題立即與尹錫悅合作的可能性不大。中國一直對闡明「堂堂正正外交」的尹錫悅的對華政策表現出不滿。即便如此，中國也沒有余力幫助朝鮮進行核挑釁。朝鮮核技術的提升對於即將開始第三個任期的習主席來說既是政治負擔，也是安保威脅。這是助長周邊國家核擴散、加速地區不穩定因素。 哪怕從現起， 中國也應該向朝鮮施壓，要求朝鮮停止挑釁，進行對話。首先應該改變與國際社會對朝製裁對著幹的態度。聯合國安理會第2397號決議雖然包含了朝鮮發射洲際導彈時自動追加製裁的「觸發條款」，但這也要通過決議才能實現。中國的參與是作為國際社會一員應該承擔的義務。新政府也應該做好準備，以便在上臺後盡快與中國進行實務協商。阻止朝鮮擁核是關系到韓中兩國國家利益的共同分母，也是左右今後關系的核心問題。

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