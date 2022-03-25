浦項制鐵控股向阿根廷锂工廠投資1萬億韓元…目標是2024年上半年竣工. March. 25, 2022 07:40. by 李建赫 gun@donga.com. 浦項制鐵控股公司23日（當地時間）表示，在阿根廷薩爾塔省布雷穆埃爾托（HombreMuerto）鹽湖舉行了鹽水锂工廠開工儀式，浦項制鐵控股公司會長崔正宇等人出席了開工儀式。該工廠是生産電池用锂的工廠。目標是2024年上半年（1 ~ 6月）竣工。預計每年將生産2.5萬噸氫氧化锂。浦項制鐵集團負責從收購氫氧化锂礦權到勘探、工廠建設及運營等所有過程。總投資額爲8.3億美元（約1萬億韓元）。锂是電動汽車電池的核心材料之一。浦項制鐵集團計劃到2028年將锂生産規模擴大到最多10萬噸。10萬噸氫氧化锂是240萬輛電動汽車可以使用的量。浦项制铁控股向阿根廷锂工厂投资1万亿韩元…目标是2024年上半年竣工李建赫记者 gun@donga.com 浦项制铁控股公司23日（当地时间）表示，在阿根廷萨尔塔省布雷穆埃尔托（HombreMuerto）盐湖举行了盐水锂工厂开工仪式，浦项制铁控股公司会长崔正宇等人出席了开工仪式。该工厂是生产电池用锂的工厂。目标是2024年上半年（1 ~ 6月）竣工。预计每年将生产2.5万吨氢氧化锂。浦项制铁集团负责从收购氢氧化锂矿权到勘探、工厂建设及运营等所有过程。总投资额为8.3亿美元（约1万亿韩元）。锂是电动汽车电池的核心材料之一。浦项制铁集团计划到2028年将锂生产规模扩大到最多10万吨。10万吨氢氧化锂是240万辆电动汽车可以使用的量。

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